Loro | il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi? Non rivela nulla | ma è diviso in

Nel film-scandalo di Sorrentino Silvio ne esce meglio di "Loro" : Che folla eccitata di cronisti ieri a Milano, la sua capitale biografica e affaristica, e Roma, la sua capitale politica e diplomatica, tutti in anticipo di almeno mezz'ora per vedere Loro, cioè Lui. E pure all'ora di pranzo, che manco a Cannes, dove peraltro l'attesissimo film di Paolo Sorrentino (allo stato attuale) non passerà...Da noi è passato ieri, in proiezioni riservate alla stampa, e da oggi nei cinema: ecco a voi, Loro. Parte prima. ...

'Loro' : il film di Sorrentino su Berlusconi al cinema : Il cinema di Sorrentino dipinge nuovamente il mondo della politica con la pellicola dal titolo 'Loro', primo capitolo del film, la cui seconda parte è attesa per il prossimo 10 maggio, durante il Festival di Cannes e, a proposito del quale, ancora non si hanno delle certezze riguardo a una sua eventuale partecipazione. La pellicola si incentra su sesso, droga, corruzione, concorsi di bellezza con ex ministri 'poco puliti' e tutti animati da un ...

Loro - il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi : l'abbiamo visto in anteprima - un'ora e un quarto di orge : Breve riassunto di Loro 1 , la prima , spintissima, parte dell'atteso film di Paolo Sorrentino sulla vita di Silvio Berlusconi in uscita domani nelle sale cinematografiche: la prima ora e un quarto è ...

«Loro 1» di Paolo Sorrentino : un film tronco tra farsa e melodramma : Loro - cioè «quelli che contano» come spiega una battuta del nuovo film di Paolo Sorrentino - racconta Silvio Berlusconi. Un argomento sterminato, anche se il film si dà precisi limiti temporali, dal ...

Cannes 2018 - “Loro” film di Sorrentino assente/ “La natura del progetto ci ha fatto esitare” - parla Frémaux : Paolo Sorrentino con il film "Loro" è il grande assente di Cannes 2018. “Ci ha fatto dubitare la natura del progetto”, ha spiegato Therry Frémaux. Le selezioni non sono ancora concluse.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Il giallo del film di Sorrentino. A Cannes "Loro" non ci sono : Garrone e Sorrentino in duello a Cannes, la saga. Correva l'anno 2008 e i due presentavano rispettivamente Gomorra , dall'omonimo libro di Saviano, e Il Divo , su Giulio Andreotti, . Poi nel 2015 ...

Esce in 2 puntate "Loro" - il film di Sorrentino su Berlusconi : Sullo sfondo Silvio Berlusconi che canta "Malafemmena", in una grande villa con piscina, davanti a una folta schiera di ospiti che lo guardano incantati. Si chiude così il trailer di "Loro 1", l'atteso nuovo film...

Loro 1 : nuovo trailer del film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo : Dopo un primo breve teaser trailer rilasciato un paio di settimane fa, Universal Pictures ha reso disponibile un secondo trailer di Loro 1, il nuovo film di di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi che uscirà nelle sale italiane martedì 24 aprile.Il numero "1" del nuovo trailer, che è accompagnato dalle note del classico Malafemmena di Totò, preannuncia un progetto diviso in due parti con il secondo film Loro 2 annunciato in uscita per il ...