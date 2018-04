L' ex presidente George W Bush in terapia intensiva

GEORGE BUSH RICOVERATO IN OSPEDALE/ Ex presidente Usa in terapia intensiva dopo funerali moglie Barbara : GEORGE BUSH RICOVERATO in OSPEDALE: l'ex presidente Usa, 93 anni, all'indomani dei funerali della moglie Barbara ha contratto un'infezione nel sangue cui è seguita una sepsi. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 08:57:00 GMT)

