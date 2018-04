Il periodo sabbatico | breve e a vantaggio della carriera

vanityfair

(Di martedì 24 aprile 2018) A chi non piacerebbe prendersi una pausa dalla routine per viaggiare esplorando il mondo? Che si tratti di paracadutismo in Australia, di escursioni sulla cima del Machu Picchu o nella foresta pluviale amazzonica fra i benefici di un time-out dall’ufficio vi sarebbe persino la prospettiva di unapiù solida. Il «gap year» fu inventato negli anni ’60 come diversivo per diciottenni privilegiati, un invito all’evasione prima dell’ingresso nell’età adulta. Tuttavia oggi il concetto di «» si è evoluto arrivando a includere periodi brevi di congedo dal lavoro e fasce d’età fino a pochi anni fa considerate fuori tempo massimo. Abbandonare la vita lavorativa per un certoper rinfrescarsi le idee e dare nuovo impulso alla propriasembra essere diventata un’opzione sempre più gettonata fra i professionisti ma non solo. Numerose aziende starebbero cercando ...