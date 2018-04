George Bush senior in terapia intensiva

Ex presidente George Bush ricoverato in terapia intensiva : Il ricovero arriva all'indomani dei funerali della moglie Barbara, morta la scorsa settimana

Barbara Bush - morta a 92 anni : moglie di George H.W. e madre di George W. - una vita alla Casa Bianca : moglie di presidente, madre di presidente: una vita alla Casa Bianca . È morta all’età di 92 anni Barbara Bush , ex first lady moglie di George H. W. Bush e madre di George W. Le condizioni della donna si erano aggravate negli ultimi giorni a causa di alcune complicazioni polmonari e cardiache. Aveva deciso di rinunciare a tutte le cure e di tornare a Casa dove è morta circondata d alla sua famiglia. Il marito ex presidente, ha fatto sapere in una ...

BARBARA BUSH - COME STA? EX FIRST LADY USA RINUNCIA ALLE CURE/ Da oltre 70 anni al fianco di George : BARBARA BUSH, peggiorano le condizioni dell'ex FIRST LADY Usa: la 92enne soprannominata "Silver fox" sarebbe in fin di vita avendo RINUNCIAto ALLE CURE mediche.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:01:00 GMT)