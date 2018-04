Destiny 2 | E' live il trailer de “La Mente Bellica”

Destiny 2 : Questa sera non perdetevi il livestream su 'La Mente Bellica' : Bungie e Vicarious Vision hanno annunciato un livestream speciale, che si terrà questo pomeriggio su Twitch, dedicato a 'La Mente Bellica' , la seconda espansione di Destiny 2 . Lo streaming inizierà alle 19:00 di oggi, 24 Aprile, e potete seguire la diretta qui . Di seguito, potete vedere il teaser trailer in attesa del livestream di Questa sera :

