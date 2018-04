Tim | Elliott | incertezza quadro giudiziario | stop a raccolta deleghe

Tim : Elliott interrompe raccolta deleghe : ANSA, - MILANO, 23 APR - Il fondo Elliott comunica con una nota "la decisione di interrompere la sollecitazione di deleghe" per l'assemblea di domani, 24 aprile, che oltre al bilancio deve decidere, ...

Chi è Paul Elliott Singer - il finanziere dell'offensiva in Tim : Identikit del finanziere che con il suo fondo "attivista" tenta un clamoroso ribaltone degli equilibri in Telecom Italia. Ecco come si muove e chi sono i suoi uomini nel nostro Paese

Cigl Cisl e Uil : "Serve fusione Open Fiber con rete Tim". E Asati sta con Elliott : La societarizzazione della rete di Tim 'deve necessariamente prevedere il riassorbimento sotto un'unica entità anche di Open Fiber'. Lo hanno chiesto i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil, ossia ...

Tim - piccoli azionisti voteranno in favore di Elliott : I piccoli azionisti di TIM approveranno la proposta di revoca degli amministratori avanzata da Elliott in quanto "condividono da un lato le critiche mosse al coordinamento e controllo esercitati da ...

Tim - Elliott e Vivendi : la battaglia sulla governance continua : Tim si muove in rialzo a Piazza Affari mostrando un guadagno dell'1,48% mentre continua la guerra sulla governance tra Vivendi e il Fondo Elliott. Non sono mancate battute al vetriolo tra il Fondo per ...

Telecom - l’ulTima puntata della guerra tra Vivendi e il fondo Elliott : Attesa la decisione del tribunale sul ricorso presentato da Tim e dal suo primo azionista sulla nomina dei sei amministratori richiesta da Paul Singer...

Vivendi-Elliott - guerra su Telecom Italia/ Nava (Consob) : vicenda Tim fondamentale per nostri mercati : Telecom Italia, Elliott e Vivendi in guerra per Tim. In vista dell'assemblea continuano le dichiarazioni delle due parti. Interviene anche Mario Nava, Presidente della Consob(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 10:41:00 GMT)

Tim - Bollorè lascia guida Vivendi al figlio. Scontro con Elliott : Roma, 19 apr. , askanews, In una nuova giornata calda per Tim con l'ennesimo Scontro tra il fondo americano Elliott e i francesi di Vivendi per la gestione del gruppo, il numero uno della conglomerata ...

VIVENDI - BOLLORÈ LASCIA PRESIDENZA AL FIGLIO YANNICK/ Tim - de Puyfontaine : “Accuse Elliott fuori dalla realtà” : VIVENDI, BOLLORÈ LASCIA PRESIDENZA al FIGLIO YANNICK. Intanto Arnaud de Puyfontaine, presidente esecutivo di Tim, replica a Elliott: “Accuse del fondo Usa fuori dalla realtà”. Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:02:00 GMT)

Elliott vs Vivendi per Tim/ Il fondo Usa : è tempo di cambiare in Telecom Italia : Telecom Italia, Genish parla del fondo Elliott e dello scontro che può essere dannoso per Tim. Il Ceo della società parla anche della rete e dei rapporti con il Governo(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:47:00 GMT)

Tim/ Genish a Elliott : scontro tra azionisti è dannoso per Telecom Italia : Telecom Italia, Genish parla del Fondo Elliott e dello scontro che può essere dannoso per Tim. Il Ceo della società parla anche della rete e dei rapporti con il Governo(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:24:00 GMT)

Borsa : Europa incerta in avvio - a Milano sale Tim/ Management contro Elliott : "Piano irrealizzabile" : Borsa: Europa incerta in avvio, a Milano sale Tim. Il Management si scaglia contro il fondo americano Elliott e i suoi piani: "Prematuri e irrealizzabili"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:05:00 GMT)