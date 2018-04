Per la prima volta in 10 anni un' azienda indiana tra le top 100 mondiali

Wikipedia - basta babele di link : ecco l'anteprima Per le pagine collegate : L'enciclopedia libera aggiunge una semplice quanto salvifica funzionalità: muovendo il cursore sulle parole linkate si visualizzerà una scheda che anticipa i...

Viaggi : 10 cose da saPere prima di prenotare le prossime vacanze : I cosiddetti Wanderluster , infatti, sognano di fare il giro del mondo più di quanto non abbia fatto Jules Verne. Le professioni per Viaggiare La Wanderlust-mania è tale che sono aumentati a ...

Franka Batelic canta L’Essenziale di Marco Mengoni prima dell’Eurovision 2018 Per la Croazia : “Ha un posto speciale nel mio cuore” (video) : Franka Batelic canta L’Essenziale di Marco Mengoni: la cantante croata in corsa all’Eurovision Song Contest 2018 ha ricordato l’artista nostrano, alla sua partecipazione nel 2013. Sono passati cinque anni dall'Eurovision di Marco Mengoni, dove il cantante si classificò settimo. Dopo la cover interpretata lo scorso anno dall'austriaco Nathan Trent, quest’anno è la cantante Franka Batelic ad omaggiare Mengoni. Apprezzato e stimato da molti ...

Governo - Di Maio pubblica prima stesura del contratto alla tedesca : “M5s non Perderà identità in esecutivo coalizione” : Il Movimento 5 stelle pubblica la prima versione del contratto di Governo che vuole proporre a Lega e Partito democratico. L’annuncio è arrivato da Luigi Di Maio, proprio nelle ore in cui si ufficializza la sconfitta del candidato grillino Andrea Greco alle Regionali del Molise. “Come sapete, il 12 aprile scorso ho incaricato il professor Giacinto Della Cananea”, si legge in un post sul Blog delle Stelle, “di comporre un ...

Governo - Di Maio pubblica prima stesura del contratto alla tedesca : “M5s non Perderà identità in governo di coalizione” : Il Movimento 5 stelle pubblica la prima versione del contratto di governo che vuole proporre a Lega e Partito democratico. L’annuncio è arrivato da Luigi Di Maio, proprio nelle ore in cui si ufficializza la sconfitta del candidato grillino Andrea Greco alle Regionali del Molise. “Come sapete, il 12 aprile scorso ho incaricato il professor Giacinto Della Cananea”, si legge in un post sul Blog delle Stelle, “di comporre un ...

Le sagre Per i ponti di primavera : In programma anche mostre, conferenze, mercatini a tema, musica, spettacoli e buona cucina. INFO: www.festivalinternazionaleaquilone.com . AZZURRO COME IL PESCE - Cesenatico , Forlì-Cesena, " Nella ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : Italia - buona la prima! La Polonia si arrende Per 3-1 : Iniziano con una vittoria i Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio dell’Italia. Gli azzurri hanno battuto per 3-1 una Polonia arcigna, che si era portata in vantaggio in avvio ma che alla lunga ha dovuto arrendersi alla maggiore qualità della Nazionale di Cleyton Beddoes. buona la Prima, dunque, per l’Italia: il viaggio che ha come meta finale la promozione in Top Division è ancora lungo ma nel frattempo, alla luce anche ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia - gli occhi della tigre. Civitanova crolla in gara1 - i Block Devils vincono la prima battaglia : La prima battaglia è tutta di Perugia. I Block Devils hanno sconfitto Civitanova per 3-1 (25-21; 22-25; 25-18; 25-23) nella gara1 della Finale Scudetto di Volley Scudetto: i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi hanno mandato in visibilio la folla del PalaEvangelisti schiacciando la Lube nel primo atto di una serie conclusiva che si preannuncia molto lunga e combattuta. Dopo due ore estenuanti e appassionanti, gli umbri sono riusciti a spuntarla sui ...

Per il dopo Schulz è stata scelta Andrea Nahles : l'Spd elegge la prima donna alla guida del partito : Andrea Nahles è stata eletta presidente dei socialdemocratici tedeschi con il 66,35% dei consensi. È la prima donna che raggiunge questo incarico nell'Spd.Nahles, che succede a Martin Schulz, ha ottenuto 414 voti tra i 631 delegati presenti, il che significa il 66,3% dei voti totali validi nel congresso straordinario SPD, a Wiesbaden. Il risultato contrasta con il 100% raggiunto un anno fa da Schulz, ma è in parte spiegato ...

Motorola lancia i Moto G di sesta generazione - tre modelli Per la prima volta con display 18 : 9 : Pochi giorni fa Motorola ha annunciato l’arrivo della sesta generazione dei Moto G, la sua famiglia di smartphone dedicata alla fascia medio-bassa del mercato divenuta celebre fin dalla prima generazione per l’ottimo rapporto qualità prezzo, con 3 modelli che si presentano con display 18:9 (prima volta per il brand americano) ed un design simile a quello del Moto X4 arrivato sul mercato a fine autunno. Moto G6 Plus è il modello ...

Maradona nonno : abbraccia Per la prima volta il nipotino Diego Matias : Diego Armando Maradona ieri sera ha incontrato e abbracciato il nipotino Diego Matias, nato il primo aprile scorso, in un albergo di Roma. Il Pibe de oro ieri sera è stato l'ospite...

Marc Marquez suona la... sesta - pole position Per lo spagnolo ad Austin : Viñales e Iannone in prima fila : sesta pole position consecutiva per Marc Marquez ad Austin, lo spagnolo si conferma il più veloce sul circuito americano. Vinales e Iannone in prima fila / AFP PHOTO / JUAN MABROMATA sesta pole ...

Invalsi - Fedeli : “Bilancio positivo Per la prima tornata di prove” : “Alla fine di questa prima tornata di prove Invalsi 2018, che ha coinvolto le classi III della secondaria di I grado, possiamo tracciare un bilancio più che soddisfacente. E possiamo farlo grazie alla risposta importante e positiva del mondo della scuola, delle ragazze e dei ragazzi, delle famiglie, alle novità introdotte dal decreto legislativo 62 del […] L'articolo Invalsi, Fedeli: “Bilancio positivo per la prima tornata di prove” ...

Napoli - mille tifosi salutano la squadra prima della partenza Per Torino. Sarri ha scelto : Mertens guiderà l'attacco : Napoli - 'Forza Napoli, non mollare proprio adesso'. I tifosi credono nell'impresa e hanno trasmesso un messaggio di grande carica alla squadra prima della partenza per Torino in vista del big match ...