Juventus-Napoli | il giorno dopo di Allegri | “Non ho dormito perchè…”

Juventus-Napoli e le altre volate scudetto : la storia premia chi insegue : Juventus e Napoli, un punto a dividere la solita festa bianconera dall'impresa di Sarri e i suoi giocatori. E adesso chi vince? Chi è davanti o chi insegue? Al netto dei prossimi impegni, con un ...

Juventus-Napoli - arrivo a pari punti? Tutti gli scenari per la volata scudetto : Juventus-Napoli, la volata scudetto è spettacolare. Tutto si è ribaltato in pochi giorni, adesso la squadra di Sarri è favorita alla vittoria finale dopo il blitz nella gara di campionato grazie alla rete di Koulibaly nel finale. Adesso può succedere davvero di tutto, anche una situazione di totale parità di punti al termine del campionato. In tal caso si andrebbero a considerare i punti negli scontri diretti, che però sarebbero in parità. ...

VIDEO / Juventus Napoli (0-1) : highlights e gol. Cuadrado d'orgoglio : siamo ancora davanti noi (Serie A) : VIDEO Juventus Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Le immagini salienti della sfida all'Allianz Stadium.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:58:00 GMT)

Juventus - -4% in borsa dopo il ko col Napoli : La sconfitta nel big match con i partenopei, firmata dal difensore Kpulibaly, ha fatto perdere punti al titolo in borsa, tra i peggiori a Piazza Affari stamattina. L'articolo Juventus, -4% in borsa dopo il ko col Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - diecimila tifosi hanno festeggiato all'aeroporto la vittoria contro la Juventus. Sarri guarda avanti : 'Ora pensiamo alla Fiorentina' : Napoli - Napoli ha dormito poco, ma il risveglio è stato comunque dolce. Perché la vittoria con la Juventus è stata festeggiata fino all'alba. diecimila tifosi hanno aspettato l'arrivo della squadra ...

Ultime partite Juventus e Napoli - il calendario a confronto. Le stellette di difficoltà delle avversarie. Programma - orari e date : Juventus e Napoli si giocano tutto nelle Ultime quattro giornate, la volata scudetto è lanciata. I partenopei hanno vinto lo scontro diretto e si sono portati a un solo punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato: si decide tutto in quattro settimane, quattro weekend di paura, quattro turni in cui può succedere davvero di tutto. I Campioni d’Italia vogliono proseguire la propria striscia ...

Zoff il doppio ex : 'Grande Napoli non ha lasciato spazio alla Juventus' : Per vincere lo scudetto a questo punto la Juventus -dice l'ex campione del mondo- ' deve tirar fuori il timbro Juve proprio alla grande. Si deve mettere alle spalle le due prestazioni di Madrid, dove ...

Juventus e Napoli - cosa succede in caso di parità? : 1 di 2 Successiva TORINO - Dal potenziale più nove sul Napoli di mercoledì al +1 di ieri sera: nell'arco di due giornate, complice anche lo scontro diretto, la Juventus ha perso cinque lunghezze di ...

Le ultime quattro giornate di campionato per Juventus e Napoli : Le date da segnarsi da qui in avanti: Juventus e Napoli si giocheranno lo Scudetto probabilmente fino alla fine, domenica 20 maggio The post Le ultime quattro giornate di campionato per Juventus e Napoli appeared first on Il Post.

Juventus-Napoli 0-1 - Maradona scatenato : entusiasmo alle stelle sui social [FOTO] : Juventus-Napoli 0-1, colpo grosso della squadra di Maurizio Sarri che si è aggiudico un fondamentale scontro scudetto, adesso un solo punto di distacco in classifica e calendario che sorride al club azzurro. Notte di festa a Napoli, caroselli, fuochi d’artificio ed in 20mila all’aeroporto per ringraziare gli eroi dello Stadium, il più scatenato di tutti Lorenzo Insigne mentre il tecnico Maurizio Sarri prova a mantenere i piedi per ...

Ascolti TV | Domenica 22 aprile 2018. Che Tempo che Fa 14%-13% - The Wall 10.7%. Juventus – Napoli al 13.94% (Sky+Mediaset Premium) : Juventus - Napoli Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.432.000 spettatori pari al 14% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.949.000 spettatori (13%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.335.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.802.000 spettatori (7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.466.000 spettatori (6.2%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

Juventus-Napoli 0-1 - raccontata : Cos'è successo domenica sera a Torino, perché il campionato è riaperto e cosa aspettarci da un finale di stagione che si preannuncia movimentato The post Juventus-Napoli 0-1, raccontata appeared first on Il Post.

