Governo | Sangalli Confcommercio | sono ottimista | fiducia in Mattarella

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) Milano, 23 apr. (AdnKronos) – La partita per la formazione delè a un punto cruciale; all’indomani della tornata elettorale in Molise e alla luce della convocazione, stamane, da parte del presidente della Repubblica Sergioal presidente della Camera Roberto Fico, atteso per le ore 17 di oggi, i lavori per dare vita al nuovo esecutivo potrebbero essere in dirittura d’arrivo: “Io”, dice all’Adnkronos il presidente diCarlo. Del resto “un tifoso del Milan e dunque non potrebbe essere altrimenti”. In ogni caso si tratta di “un passaggio affidato alla grande saggezza e alla grande esperienza del presidente”, sul qualeripone grande. Da parte della politica, ribadisce il numero uno di, “auspico che ci sia un supplemento di ...