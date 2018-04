Foggia | tragedia alla Corsa dei buoi di Chieuti Anziano muore travolto da un cavallo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 aprile 2018) Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del Comando provinciale sulla morte di un uomo di 78 anni, avvenuta ieri durante la tradizionaledeiche si svolge ogni anno a, in provincia di. L’stava assistendomanifestazione quando è statoprima da unlanciato ad alta velocità e che, come si può osservare da alcune immagini video diffuse in rete, aveva disarcionato il cavaliere. La vittima è finita per terra sulla strada dove è stata schiacciata anche da un paio di. Per l’, originario della vicina provincia di Campobasso, giunto vivo in ospedale, non c’è stato nulla da fare. I carabinieri dovranno accertare se sono state osservate tutte le misure di sicurezza e se lo spettatore sia stato imprudente ad avvicinarsi troppo al punto di passaggio di cavalli e. Come hanno fatto del resto anche altri spettatori ...