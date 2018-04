Dwayne Johnson è diventato di nuovo papà | l' annuncio social

The Rock : il video di Under Armour con Dwayne Johnson : Se vuoi, puoi: è il potere magico di WILL, del duro lavoro, dell’impegno e della tenacia, della forza di volontà al cuore della nuova campagna di allenamento globale di Under Armour. Will Finds A Way, riusciremo a raggiungere il massimo delle prestazioni, un po’ come ha fatto The Rock quando, crollato il sogno di diventare un giocatore professionista di football americano, ha lavorato più duramente di tutti per trovare una nuova ...

The Rock : IWILL - il video di Under Armour con Dwayne Johnson : Se vuoi, puoi: è il potere magico di IWILL, del duro lavoro, dell’impegno e della tenacia, della forza di volontà al cuore della nuova campagna di allenamento globale di Under Armour. Will Finds A Way, riusciremo a raggiungere il massimo delle prestazioni, un po’ come ha fatto The Rock quando, crollato il sogno di diventare un giocatore professionista di football americano, ha lavorato più duramente di tutti per trovare una nuova ...

Recensione di Rampage Furia animale con Dwayne Johnson - diretto da Brad Peyton : Arriva nelle sale il nuovo film con Dwayne Johnson diretto da Brad Peyton, vi forniremo trama, Recensione e commento. Davis Okoye è un primatologo dal passato misterioso. Sovrintende il centro di San Diego Wildlife Sanctuary ed è un grande amico degli animali, preferendoli agli esseri umani, tanto da rispondere a un’osservazione simile fatta da un suo collega così: “è strano che ti piace di più stare con gli animali che con le persone”, Davis ...

Faida The Rock-Vin Diesel - Fast & Furious 9/ Dwayne Johnson lascia la saga? La verità dell’ex wrestler : Faida The Rock-Vin Diesel, Fast & Furious 9, Dwayne Johnson lascia la saga? La verità dell’ex wrestler. L’attore di origini samoane è uscito allo scoperto nelle scorse ore(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:45:00 GMT)

Dwayne Johnson - THE ROCK : “ERO DEPRESSO - PIANGEVO SEMPRE”/ “Ero arrivato al punto che non volevo fare nulla" : DWAYNE JOHNSON, The ROCK: “Ero DEPRESSO, PIANGEVO sempre. Mia madre provò a suicidarsi, ecco come la salvai”. Le ultime notizie sull'attore americano, star di Jumanji: Welcome To The Jungle (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:30:00 GMT)

Dwayne Johnson - The Rock : “Ero depresso - piangevo sempre”/ “Ho rischiato il suicidio” : un sogno in frantumi : Dwayne Johnson, The Rock: “Ero depresso, piangevo sempre. Mia madre provò a suicidarsi, ecco come la salvai”. Le ultime notizie sull'attore americano, star di Jumanji: Welcome To The Jungle (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Dwayne Johnson : “Ho lottato contro la depressione e visto mia madre tentare il suicidio” : Dwayne Johnson: “Ho lottato contro la depressione e visto mia madre tentare il suicidio” L’attore di “Fast & Furious” si confessa Continua a leggere

Dwayne Johnson - The Rock : “Ero depresso - piangevo sempre”/ “Mia madre provò a suicidarsi - ecco come la salvai” : Dwayne Johnson, The Rock: “Ero depresso, piangevo sempre. Mia madre provò a suicidarsi, ecco come la salvai”. Le ultime notizie sull'attore americano, star di Jumanji: Welcome To The Jungle (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:28:00 GMT)

Dwayne Johnson e la guerra alla depressione : Sogna di diventare Presidente degli Stati Uniti d'America ed è da due anni l'attore più pagato di Hollywood, eppure anche una roccia come Dwayne Johnson ha dovuto superare momenti di assoluta difficoltà.Il divo di Fast and Furious, fresco campione d'incassi con Jumanji 2 e a breve di nuovo in sala con Rampage, ha infatti confessato dalle pagine di Express la battaglia contro la depressione che l'ha visto a lungo involontario ...

FAST AND FURIOUS 5/ Su Italia 1 il film con Dwayne "The Rock" Johnson (oggi - 29 marzo 2018) : FAST and FURIOUS 5, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Dwayne Johnson, Elsa Pataky e Don Omar, alla regia Justin Lin. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:25:00 GMT)

Red Notice : Dwayne Johnson annuncia la nuova collaborazione con Rawson Marshall Thurber : The Rock, nel lungometraggio, interpreterà un agente dell'Interpol che riceve il compito di trovare e arrestare il ladro d'arte più ricercato al mondo. Johnson ha aggiunto: " Inizia tutto con un ...

SNITCH - L'INFILTRATO/ Su Rai 2 il film con Dwayne Johnson (oggi - 14 marzo 2018) : SNITCH - L'INFILTRATO, ilfilm in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 14 marzo 2018. Nel cast: Dwayne Johnson e Barry Pepper, alla regia Ric Roman Waugh. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:46:00 GMT)