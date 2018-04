Dell' Utri | la Cassazione annulla ordinanza che ha giudicato salute compatibile con il

Dell’Utri - la Cassazione accoglie il ricorso sulla detenzione : “Ora tribunale valuti di nuovo scarcerazione per motivi di salute” : Nonostante la recente condanna alla fine del processo sulla Trattativa Marcello Dell’Utri torna a sperare di lasciare il carcere. La corte di Cassazione ha infatti annullato l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma che il 5 dicembre 2017 aveva giudicato compatibili con il carcere le condizioni di salute dell’ex senatore. Lo rendono noto i legali del fondatore di Forza Italia Simona Filippi e Alessandro De Federicis. “Ora la ...

DI MATTEO - TRATTATIVA STATO-MAFIA : “SERVE PENTITO DI STATO/ Berlusconi - legale Dell’Utri : “pm falsa realtà” : Nino Di MATTEO, pm TRATTATIVA STATO-MAFIA a "In mezz'ora in più": "silenzio assordante su Csm e Anm. Serve un PENTITO di STATO per scovare in mandanti". Su Dell'Utri e Berlusconi..(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:00:00 GMT)

Stato-Mafia : Pm Di Matteo : 'Dell'Utri tramite dopo il '92' : "La sentenza è precisa e ritiene che Dell'Utri abbia fatto da cinghia di trasmissione nella minaccia mafiosa al governo anche nel periodo successivo all'avvento alla Presidenza del Consiglio di ...

Trattativa - Di Matteo : “Se Dell’Utri lo ha minacciato - Berlusconi non ha mai denunciato” : “La sentenza dice che mentre la mafia faceva le stragi in Italia c’era qualcuno delle istituzioni che trattava con i suoi vertici”. Nino Di Matteo, pm simbolo del processo sulla Trattativa Stato-mafia, spiega a In mezz’ora in più la sentenza con cui il 20 aprile la Corte d’Assise di Palermo ha condannato a 12 anni Marcello Dell’Utri. Perché nella sentenza si legge “Marcello Dell’Utri è colpevole del ...

[L'analisi] La sentenza mazzata sui vertici dei carabinieri e Dell'Utri complici Della mafia stragista. Ma l'accordo non ci fu : Bisognerà aspettare le motivazioni per capire cosa è successo in quei tragici giorni del 1992 e del 1993, quando Cosa nostra sferrò un attacco eversivo e stragista contro lo Stato. Erano giorni ...

Trattativa - Berlusconi : “Ridicolo accostarmi alla sentenza”. Dell’Utri - Forza Italia e i Graviano : ecco perché non è così : Dice di essere “estraneo ai fatti in questione”. Ma quei fatti lo riguardano direttamente. Riguardano lui, il suo storico braccio destro, il suo partito, il suo primo governo. Silvio Berlusconi è l’epilogo della Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Guida il partito fondato dall’uomo condannato perché era la “cinghia di trasmissione” delle minacce dei boss. Presiede l’esecutivo destinatario di ...

Stato-mafia : per i giudici la trattativa ci fu. Condannati ufficiali dei Ros - Dell'Utri e boss : La sentenza di primo grado ha accolto la tesi della procura. Condanne per uomini delle istituzioni e mafiosi. Assolto l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino. Per il pm Di Matteo, Dell'Utri è stato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 aprile : Stato-mafia : condannati a 12 anni Mori - Subranni e Dell’Utri : La trattativa condannati Stato e mafia: 12 anni a Dell’Utri e Mori I carabinieri colpevoli dei fatti del ‘92-’93, l’ex senatore per i successivi. Al boss Bagarella 28 anni di Giuseppe Lo Biancoe Sandra Rizza È Stato la mafia di Marco Travaglio Quella di ieri, 20 aprile 2018, è una data storica, come la sentenza che l’ha segnata. La sentenza che chiude il processo di Norimberga allo Stato italiano. Riscrive la storia della fine della Prima ...