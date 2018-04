Antonella Clerici con Portobello torna a sfidare Maria De Filippi

Portobello con Antonella Clerici il sabato da ottobre su Rai1 (Anteprima Blogo) : Qualche giorno fa da queste colonne vi avevamo dato l'indiscrezione sul probabile ritorno di Portobello in televisione, oggi, secondo quanto apprendiamo, possiamo dare l'ufficialità rispetto a quella che prima era solamente una indiscrezione. I Retroscena di Blogo: Portobello per Antonella Clerici nel sabato sera di Rai1 prosegui la letturaPortobello con Antonella Clerici il sabato da ottobre su ...

I Retroscena di Blogo : Ipotesi Portobello per Antonella Clerici nel sabato sera di Rai1 : Se in un primo momento pareva che Portobello potesse tornare in onda in una versione quotidiana nel pomeriggio di Rai1 con Caterina Balivo, ora le carte in tavola sono cambiate. Come già detto e riportato su queste colonne l'attuale conduttrice del varietà pomeridiano di Rai2 Caterina Balivo sarà si alla guida del varietà pomeridiano di Rai1 dal lunedì al venerdì, ma senza pappagallo e con un format che sarà costruito nei prossimi giorni a ...

La prova del cuoco - al posto di Antonella Clerici potrebbe arrivare Elisa Isoardi : La prossima stagione televisiva sarà piena di cambiamenti in casa Rai ed alcuni dei principali programmi vedranno cambiare i propri conduttori. Secondo alcune indiscrezioni, Antonella Clerici sarebbe ...

Antonella Clerici legge la lettera del preside in diretta a La Prova del Cuoco : «Gli esami stanno per iniziare...» : La Prova del Cuoco non è solo un programma fatto di ricette e spensieratezza: Antonella Clerici a volte riesce anche a commuovere il pubblico di Rai1. Ci è riuscita anche stavolta con la lettera del ...

“Lì dentro…”. Prova del cuoco… ‘bollente’. Imbarazzo in diretta per Antonella Clerici che impallidisce davanti alla confessione hot della sua concorrente. Senza peli sulla lingua - è il caso di dire : Imbarazzo in studio durante l’ultima puntata de La Prova del cuoco. Succede tutto sotto gli occhi di Antonella Clerici che prima fa finta di non capire, poi non nasconde l’Imbarazzo per una confessione a dir poco bollente che ha scatenato l’ironia social e in studio. Protagonista la signora Elena, distinta, simpatica e con un’ironia di fondo difficile da non notare. Beh, ecco il malfatto, Antonella prende la parola e tra una battuta e ...

Antonella Clerici - alla Prova del cuoco la concorrente hard : cosa nasconde nella valigia - sconcerto in studio : Sex toys, lubrificanti, giochi erotici. A La Prova del cuoco va in onda, a sorpresa, il porno. La concorrente del programma condotto da Antonella Clerici ha stupito tutti, conduttrice e cuochi in ...

Antonella Clerici relax a Sorrento con Vittorio Garrone : relax a Sorrento per la Clerici e il compagno Vittorio Garrone, il loro amore prosegue bene e la conferma arriva da uno degli ultimi scatti pubblicati dalla presentatrice su “Instagram”: un’immagine che la ritrae felice e sorridente a Sorrento mentre il 51enne imprenditore, alla quale è legata da più di un anno, la abbraccia, L’hashtag #ioete, con tanto di cuoricino. La fotografia è stata scattata sulle scale di Marina Grande, a ...

Antonella Clerici - due settimane dopo il dolore per Fabrizio Frizzi ritrova il sorriso con il compagno : Due settimane fa Antonella Clerici era travolta dal dolore per la morte dell'amico fraterno Fabrizio Frizzi . Su Instagram l'amatissima conduttrice della Prova del cuoco aveva commosso l'Italia, ...

Antonella Clerici più innamorata che mai : vacanze a Sorrento con Garrone : Sorrento - L'hashtag #ioete, condito da un cuoricino, dice tutto: la storia d'amore tra la conduttrice televisiva Antonella Clerici e il petroliere Vittorio Garrone va a gonfie vele. La...

“Preghiera degli Artisti” per Fabrizio Frizzi/ Video Carlo Conti e Antonella Clerici : l'eredità che ci lascia : Funerali Fabrizio Frizzi: Carlo Conti e Antonella Clerici a fine Messa leggono la "Preghiera degli Artisti". L'inno cristiano dedicato al Signore della Bellezza e al Creatore di ogni cosa (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:57:00 GMT)

Commozione e folla ai funerali di Fabrizio Frizzi. Antonella Clerici e Carlo Conti leggono la ‘Preghiera degli Artisti’ : Carlo Conti, Antonella Clerici Una cerimonia intensa, partecipata, struggente. I funerali di Fabrizio Frizzi, tenutisi stamane a Roma, hanno raccolto attorno al compianto ed amatissimo conduttore migliaia di persone. A dare l’ultimo saluto al presentatore non c’erano soltanto parenti, amici, colleghi e dirigenti del servizio pubblico. C’era anche una marea di gente comune che lo aveva conosciuto ed apprezzato attraverso la tv: ...

Funerali Frizzi - Carlo Conti e Antonella Clerici leggono la 'Preghiera degli artisti' : Ti preghiamo per noi, per tutti gli artisti, per il mondo distratto, fa' che possiamo aiutare tutti gli uomini a scoprire qualcosa di Te, attraverso la nostra arte. La nostra vita sia un canto di ...

Antonella Clerici - Conti e Carlucci in lacrime al funerale di Frizzi : Fabrizio Frizzi, funerale: Antonella Clerici e Carlo Conti piangono Una folla immensa si è riversata in Piazza del Popolo per dare un ultimo saluto a Fabrizio Frizzi, tra cui anche numerosi vip e amici del conduttore scomparso, come Antonella Clerici, Carlo Conti e Milly Carlucci. Don Walter Alsiero che ha celebrato la Messa presso la Chiesa degli Artisti ha aperto il funerale affermando che il mondo ha perso un amico e un fratello: in quel ...