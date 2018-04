Serie C | Padova | è il giorno della B E Bisoli fa un fioretto

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la 16^ giornata. Padova-Rapallo per il secondo posto - Roma in agguato : La 16ma giornata del campionato italiano di Serie A1 di Pallanuoto femminile vedrà disputarsi sabato 21 alle ore 15.00 tre sole partite, in virtù dell’anticipo giocato mercoledì tra Catania e Milano, vinto dalle etnee per 16-6, e concesso per permettere alla formazione siciliana di disputare la Final Four di Eurolega. In questo turno riposa il Bogliasco, matematicamente certo di accedere alla Final Six che assegna il titolo. Queste tre ...

Serie C 35a giornata : i risultati. Vittorie di Livorno e Lecce. Pareggio del Padova : Di misura, la Juve Stabia ha avuto la meglio sul Monopoli : Simeri e Canotto i giocatori andati a segno per la compagine di Caserta, ora a 50 punti, Salvemini ha segnato per la formazione di Scienza. ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate : il Padova frena ancora ma si salva contro l'AlbinoLeffe! : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 35^ giornata del torneo. Il Lecce batte il Fondi e avvicina la promozione in Serie B(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:11:00 GMT)

Serie C : Livorno e Padova ko - riprende la corsa del Lecce che allunga sul Trapani : ROMA - Stecca ancora il Livorno e la Robur Siena resta in vetta senza giocare, cade il Padova ma mantiene un margine di tutta tranquillità, mentre riparte la corsa del Lecce impegnato a tenere a bada ...

Risultati Serie C/ Diretta gol live score - classifiche aggiornate : nuovo allungo Lecce - Padova ko a Trieste! : Risultati Serie C: classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. II Lecce aliunga ancora sul Trapani portandosi a +5, il Padova invece cade sul campo della Triestina (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:18:00 GMT)

Serie C Bassano-Padova - la capolista non si ferma : finisce 1-2 : BASSANO DEL GRAPPA - Il Padova espugna il Mercante di Bassano con il punteggio di 2-1 e consolida la propria prima posizione, volando a quota 52 in classifica. Il Bassano resta fermo, terzo, a quota ...

Serie C : fra Siena e Livorno duello a distanza - Padova e Lecce per rimanere in fuga : ROMA - Un altro intenso 'weekend lungo', sperando che stavolta però il maltempo non ci metta lo zampino come avvenuto nel fine settimana scorso, con il programma stravolto dai rinvii, specie nei ...

Serie C : scivoloni interni per Livorno e Padova - Lecce e Catania continuano il duello : ROMA - Come era da immaginarsi è stato il maltempo il principale protagonista della 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo, con le gare concentrate al sabato ...

Serie C : duello a distanza fra Robur Siena e Livorno - Padova in casa e Lecce da testacoda : ROMA - C'è l'incognita maltempo sulla 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo. Buona parte della Penisola è infatti alle prese con piogge, neve e ghiaccio, ...

Serie C - Sudtirol-Padova 1-1 : +10 sulle inseguitrici : PADOVA - Il Padova resta la regina del girone B di Serie C . Merito del pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Sudtirol: sotto porta Guidone risponde a Costantini. La capolista, al momento, ha 10 ...