Roma | una maturità da grande | la risposta migliore prima di Anfield

Svaligiata la casa di Romano Prodi - 'Ci hanno preso i ricordi di una vita' : ' Ci hanno portato via i ricordi di una vita , di mia moglie e miei, dalla spilla della sua cresima regalata dalla nonna, a tutte le medaglie, 38 lauree ad honorem, i ricordi della vita politica e ...

Una folla immensa per la Festa del Falò : 'Spettacoli che solo la Romagna sa offrire' : 'Una tradizione che si perde nella notte dei tempi, una grandiosa Festa di popolo la Festa del Falò di Rocca San Casciano - ha commentato il deputato forlivese Marco di Maio - Spettacoli che solo la ...

Roma - Valeria e Vittorio come una volta tra baci e segreti : Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori sono di nuovo insieme. Per lo meno a tavola. L'incontro top secret si è svolto venerdì scorso in un ristorante di Via ...

Roma - quel sorriso di Patrik vale come una promessa : Un sorriso. Anzi, quel sorriso. Ecco cosa ci mancava di Patrik Schick. Più che di un suo gol, avevamo bisogno di vederlo felice. Sorridente, appunto. Perchè con tutto quello che gli era capitato nella ...

FotoRomanzo - in mostra una storia tutta italiana : ... una sorta di "nuova cultura" che nasce dai "bisogni delle masse che impongono una nuova interpretazione del mondo […] in antitesi con quella che era monopolio di un gruppo". La fortuna del ...

Spal-Roma - Semplici : 'Affrontato una squadra in grande forma fisica e mentale' : Striscia di otto risultati utili consecutivi interrotta, Spal che esce sconfitta dal Mazza contro la Roma: 3-0 il risultato finale a favore dei giallorossi. Un ko che Leonardo Semplici commenta così ...

Giro di Romandia 2018 - il percorso e le 6 tappe ai raggi X. Tanta salita e una cronoscalata durissima : Da martedì a domenica, sulle strade della Svizzera, andrà in scena il Giro di Romandia 2018. Breve corsa a tappe che spesso e volentieri offre spunti molto interessanti, anche grazie alle ottime potenzialità del percorso. Andiamo a vedere come si svilupperanno i sei giorni di corsa che porteranno alla conclusione in quel di Ginevra. Prologo, Friburgo – Friburgo, 4,0 chilometri Classico percorso da prologo in città. Non ci sono salite, ...

ContRomano su una rotatoria : ferita una fasanese : PEZZE DI GRECO - Auto imbocca contro mano la rotatoria all'altezza del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fasano e provoca un incidente. È accaduto nei giorni scorsi lungo la strada che collega ...

Roma : Ritrovato il cadavere di una 49enne : Roma – Identificato il corpo della donna Ritrovato carbonizzato questa mattina nel Parco di Tre Fontane all’Eur. Si chiamava Maria Cristina Olivi, 49 anni, italiana. La donna, incensurata, abitava non lontano dal parco e lavorarava in una lavanderia della zona di San Paolo. Le indagini sono per omicidio ma al momento restano aperte a 360 gradi. Gli investigatori della Squadra Mobile non tralasciano alcuna ipotesi. Elementi utili ...

