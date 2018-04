Paola Di Benedetto furiosa difende la sua storia con Francesco Monte

Grande Fratello 2018 anticipazioni del 23 aprile : Paola Di Benedetto nella Casa : Grande Fratello 2018 anticipazioni del 23 aprile – Paola Di Benedetto è pronta ad entrare nella Casa per parlare con l’ex fidanzato Matteo Gentili. Il calciatore ha ribadito nell’ultima diretta la dinamica dei fatti che avrebbe preceduto l’ingresso all’Isola della modella ed ha sottolineato di sentirsi tradito. Le anticipazioni del Grande Fratello 2018 confermano che Paola cercherà il confronto diretto con Matteo ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - solo ‘business’? Madre Natura spiega e perde le staffe : Francesco Monte e Paola Di Benedetto: ‘Business’? Madre Natura spiega la storia, perde le staffe e di fatto pare confermare la presenza al GF per affrontare il suo ex Nelle ultime ore Paola Di Benedetto è tornata al centro del gossip. La miccia che ha riacceso i riflettori su Madre Natura e la sua love […] L'articolo Francesco Monte e Paola Di Benedetto, solo ‘business’? Madre Natura spiega e perde le staffe ...

GF 15 anticipazioni : Paola Di Benedetto si confronterà con Matteo : Paola Di Benedetto al Grande Fratello per un confronto con Matteo Gentili Lunedì 23 aprile in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello. Si preannuncia una puntata scoppiettante quella condotta dall’instancabile Barbara D’Urso. È già aria di confronti al Grande Fratello: come anticipato da Spy, lunedì entrerà nella casa più spiata d’Italia l’ex naufraga della tredicesima edizione ...

Paola Di Benedetto presa in giro? La conversazione choc di Matteo : Matteo Gentili ha preso in giro Paola Di Benedetto? L’indiscrezione Matteo Gentili è entrato nella Casa del Grande Fratello grazie alla sua relazione con Paola Di Benedetto. Dei due si è detto veramente tanto in special modo nell’ultimo periodo, anche a causa delle reciproche frecciatine che Paola e Matteo si sono lanciati sia in tv che nelle riviste di gossip. Durante la giornata di oggi, proprio nel momento in cui il calciatore ...

Paola di Benedetto : "Non sono innamorata di Francesco Monte" (video) : Che le cose vadano felicemente bene tra Paola di Benedetto e Francesco Monte è fuori dubbio (al momento) ed è la stessa di Benedetto a confermarlo a Mattino Cinque ma... (c'è sempre il ma). I due ex naufraghi incontrati e uniti all'interno dell'Isola dei Famosi, si godono la relazione lontano dall'occhio indiscreto delle telecamere ma non da quello del gossip.Paola rimane prudente sulla parola "innamoramento", rispondendo alle domande di ...

Paola Di Benedetto preoccupata per Monte : c’entra l’ex : Paola Di Benedetto, preoccupata per Francesco Monte: la richiesta importante a Mattino 5 su Matteo Gentili Paola Di Benedetto fa una richiesta importante a Mattino 5. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha più intenzione di parlare di Matteo Gentili. Quest’ultimo è approdato al Grande Fratello. La nuova edizione del reality, con Barbara D’Urso, ha […] L'articolo Paola Di Benedetto preoccupata per Monte: ...

Paola Di Benedetto risponde a Matteo Gentili a Mattino 5 : Matteo Gentili: Paola Di Benedetto replica a Mattino Cinque Paola Di Benedetto ospite di Mattino 5 ha risposto alle parole dette da Matteo Gentili durante il confessionale al Grande Fratello. In quell’occasione il calciatore aveva affermato di essere rimasto molto deluso e addirittura di sentirsi tradito dal gesto che Paola aveva fatto sull’Isola dei Famosi, riferendosi al fatto che lei si sia lanciata subito tra le braccia di ...

Paola Di Benedetto fa di discutere il suo ex al GF : Matteo reagisce male : Grande Fratello 15, Matteo Gentili discute per via della sua ex: Paola Di Benedetto infiamma gli animi A Matteo Gentili di essere etichettato sempre come l’ex di Paola Di Benedetto sembrerebbe non star più bene. Il calciatore, infatti, pochi minuti fa ha discusso animatamente con un altro concorrente della Casa. Il motivo? Proprio lei: l’ex […] L'articolo Paola Di Benedetto fa di discutere il suo ex al GF: Matteo reagisce male ...