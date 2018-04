MICHELE SCARPONI Video | morto un anno fa investito da un furgone | oggi l' omaggio alla

22 aprile - un anno fa ci lasciava MICHELE Scarponi. Un ricordo più vivo che mai : Da Alejandro Valverde a Vincenzo Nibali, passando per Alberto Contador: i più importanti ciclisti al mondo sono stati sconvolti in quella funesta mattinata da una notizia che davvero non avrebbero ...

22 aprile - un anno fa ci lasciava MICHELE Scarponi. Un ricordo più vivo che mai : Sempre pronto alla battuta, mai una parola fuori posto. Un ragazzo che faceva gruppo, come si suol dire, e che attirava per la sua semplicità e coinvolgente simpatia. Rispettato dal plotone al completo, in ogni corsa lo trovavi sorridente, nonostante le fatiche quotidiane, pronto a scherzare con chiunque dei suoi avversari. Una persona buona e non sono frasi di circostanza. Questo era Michele Scarponi, che si è spento tragicamente un anno fa, ...

Tirreno-Adriatico 2018 : Adam Yates vince in solitaria sul traguardo di Filottrano nel ricordo di MICHELE Scarponi. Michal Kwiatkowski nuova maglia azzurra : Giornata ricca di grandi emozioni alla Tirreno-Adriatico, con il gruppo che ha ricordato Michele Scarponi, morto per un incidente stradale nella sua Filottrano il 22 aprile dello scorso anno. Proprio nella sua città è arrivata oggi la quinta tappa, con il successo in solitaria del britannico Adam Yates che con uno scatto magistrale su muro finale riesce a staccare tutti. Secondo posto per il campione del mondo Peter Sagan, mentre al terzo ...

Tirreno Adriatico - festa a Castelraimondo L'omaggio a MICHELE SCARPONI - foto-video - : Anche il campione del mondo Peter Sagan, rispondendo ai giornalisti ha avuto parole di ricordo per Scarponi : «E' una giornata piena di ricordi questa, ma noi siamo qui per correre, vedremo come ...

Tirreno-Adriatico 2018 - MICHELE SCARPONI nel cuore. La tappa della memoria - l’Aquila di Filottrano vive in gruppo. Oggi l’arrivo a casa sua : Il mondo del ciclismo si stringe tutto attorno a Michele Scarponi, l’Aquila di Filottrano scomparsa lo scorso anno in un terribile incidente stradale mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta. Oggi la Tirreno-Adriatico onorerà la memoria di una delle stelle più amate arrivando proprio nella sua città natale, il paese nelle Marche abbraccerà la carovana e ricorderà uno degli uomini più frizzanti e briosi del gruppo. Michele ...

LIVE Tirreno Adriatico 2018 - quinta tappa in DIRETTA : Castelraimondo-Filottrano. La tappa dei muri nella memoria di MICHELE Scarponi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2018, una delle più importanti sia per quanto riguarda il LIVEllo altimetrico che quello emozionale. Si parte infatti da Castelraimondo e si giunge dopo 178 chilometri in quel di Filottrano, città del compianto Michele Scarponi: frazione ovviamente dedicata completamente al marchigiano, uno degli uomini più amati dall’intera carovana. Dopo l’arrivo in ...

Tirreno-Adriatico 2018 - quinta tappa : Castelraimondo-Filottrano (domenica 10 marzo). Sulle strade di MICHELE Scarponi : Un arrivo che, per forza di cosa, non può che far volare la mente al sorriso di Michele Scarponi. La Tirreno-Adriatico rende omaggio all’Aquila di Filottrano con la sua quinta frazione, che si concluderà proprio dove viveva e purtroppo è mancato Michele. Andiamo a vedere cosa ci attendere, in una giornata che non promette sconti. Percorso Un omaggio a Michele Scarponi. Non si può che partire dall’Aquila di Filottrano per parlare della ...