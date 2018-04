Il papà di Alfie Evans | “Stanno per uccidere mio figlio”

Alfie Evans - Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma : Alfie Evans, Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma Appello pubblico del Papa per il Bambino inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa e per il quale i mendici britannici hanno chiesto e ottenuto di poter staccare la spina ai macchinari che lo tengono in vita contro il […]

papà Alfie da Papa : lo faccia curare qui : 15.07 Thomas Evans, il Papà di Alfie il bimbo di 23 mesi affetto da una rara malattia neurodegenerativa e tenuto in vita da macchinari che ora però i giudici britannici vogliono staccare,è stato ricevuto da Papa Francesco. I genitori del piccolo hanno presentato ricorso contro la decisione dei giudici e vorrebbero far curare il figlio al Bambino Gesù. "Vorrei ribadire e confermare che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine è Dio",ha ...

Papa Francesco fa un appello per Vincent Lambert e Alfie Evans : "Custodire ogni vita" : "Attiro l'attenzione di nuovo su Vincent Lambert e al piccolo Alfie Evans: vorrei ribadire e confermare che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio. Il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita. Pensiamo in silenzio e preghiamo perché sia rispettata la vita di tutte le persone e di questi nostri due fratelli, preghiamo in silenzio". A dirlo è stato Papa Francesco al termine ...

