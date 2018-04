Facebook | dai filosofi al maledetto intellettuale

Età minima per Facebook : nuove limitazioni per gli iscritti dai 13 ai 15 anni : Qual è l'età minima per Facebook per l'iscrizione e l'utilizzo del social? Esistono delle regole specifiche per i giovanissimi nell'utilizzo dello strumento? Il recente scandalo Cambridge Analytica ha scatenato delle riflessioni molto accese soprattutto sulla tutela della privacy dei minorenni ed è per questo che ci sono dei cambiamenti in atto non di poco conto. L'età minima per Facebook, nonostante i recenti episodi, resta fissata a 13 anni ...

Francia - macellaio ucciso dai terroristi a Trebes. Vegana esulta su Facebook : condannata : La donna aveva scritto: "Siete scioccati che un assassino venga ucciso dai terroristi, io no, ho zero compassione per lui, c'è ancora una giustizia".Continua a leggere

Frizzi - diretta camera ardente. Roma in fila per salutarlo - dai vip alla gente comune. Brignano : "Era la parte migliore di noi" -Live Facebook : Roma - "Fabrizio era un volto della nostra televisione, un volto Rai, si è sempre adattato e raramente si è impuntato. Era una persona straordinaria, la parte migliore di noi....

Frizzi - diretta camera ardente. Roma in fila per salutarlo - dai vip alla gente comune. Gentiloni : "Un esempio per la Rai e per il Paese" -Live Facebook : Roma - "Oggi qui c'è tantissima gente a conferma che Fabrizio Frizzi era una bella persona, apprezzata per la sua umanità, la sua capacità professionale, per...

Frizzi - diretta camera ardente. Roma in fila per salutarlo - dai vip alla gente comune. Gianni Letta : "Fabrizio era uno di famiglia" -Live Facebook : Roma - "Fabrizio era qualcosa di più di un presentatore e di un conduttore televisivo, era diventato amico di tutti gli italiani". Lo ha detto Gianni Letta entrando alla camera...

Treviso - critica la pediatra su Facebook : bimbo cancellato dai pazienti : Una mamma utilizza Facebook per lamentarsi della pediatra del figlio. In tutta risposta la dottoressa elimina il bambino dalla lista dei suoi pazienti."Venti giorni fa ho espresso un'opinione (su Facebook) - scrive sempre sui social la donna di Treviso - Ho detto che non sono riuscita a parlare direttamente con il medico, in tre settimane ho parlato con due sostituti e una segretaria . Poi mi è arrivata la lettera. Ho telefonato, ...

Madre critica la pediatra su Facebook - lei cancella il figlio dai pazienti : Una mamma lamenta su facebook l'assenza continua della propria pediatra e la professionista, per ripicca, cancella il suo bambino dalla lista. E' successo nei giorni scorsi a Castelfranco Veneto e galeotto è...

Treviso - critica la pediatra su Facebook e lei cancella il figlio dai pazienti : Una mamma pubblica un post su Facebook in cui lamenta la scarsa presenza della pediatra : per tutta risposta, la dottoressa ricusa il figlio dalle sue liste . Ecco cos'è successo per uno sfogo sulla ...

Bari - organizza incontro con 11enne per fare sesso : picchiato dai parenti in diretta Facebook : Un 25enne va a casa di un ragazzino di 11 anni per fare sesso. Ma al suo arrivo trova i genitori che lo picchiano in diretta Facebook.Come riportano i giornali locali, un uomo di circa 25 anni avrebbe contattato via social un ragazzino di soli 11 anni per chiedergli prestazioni sessuali. Ma il presunto pedofilo ha avuto la peggio. Perché a un certo punto dall'altra parte dello schermo si siede la madre, che gli prepara una vera e propria ...