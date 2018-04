Wind e 3 Italia contro Vodafone e Tim | reale concorrenza?

Non digeriti gli aumenti delle rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e 3 Italia : l’AGCM non ci sta : Le più recenti rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e 3 Italia proprio non sono andate giù all'AGCM. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è andato a conferma dei provvedimenti di natura cautelare intrapresi con impellenza lo scorso 21 marzo, andando a controbattere il presunto accordo intrecciato tra i vari operatori nazionali in merito al ritorno alla fatturazione su base mensile, che aveva comportato l'applicazione, da parte degli ...

Liste IPTV Italia Gratis Con Free TV Player Per PC Windows : Sei alla ricerca di Liste IPTV Gratis con canali in Italiano? Prova la fantastica applicazione Free TV Player disponibile per PC Windows, che ti permette di guardare IPTV Gratis in streaming da tutto il mondo, con tanti canali Italiani Liste IPTV Italia Gratis Download Free TV Player: le migliori Liste IPTV Gratis su Windows Nuovo giorno, nuova […]

Tutte le offerte di Wind - TIM - Vodafone e 3 Italia di Aprile : Tutte le offerte degli operatori Wind, TIM, Vodafone e 3 Italia di Aprile 2018 con Tutte le promozioni Winback e non. Ecco Tutte le offerte in dettaglio Piani tariffari ed offerte degli operatori di Aprile 2018 Continua la guerra tra i vari operatori di telefonia nazionale che con offerte winback si rubano clienti a destra […]

I segreti di Wind River - la locandina riletta da sette fumettisti italiani : I segreti di Wind River, il primo film da regista di Taylor Sheridan, è una pellicola che parte come un giallo per poi avanzare come un’indagine nelle pieghe della frontiera americana, tema già presente in altri lavori dello sceneggiatore di Sicario. I protagonisti del film, Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, sono rispettivamente un cacciatore solitario e un’agente dell’Fbi, che indagano su un delitto in Wyoming. Si ...

Far Cry 5 Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : Far Cry 5 Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco Far Cry 5 per PC Windows e stai cercando i migliori Trucchi aggiornati? Sei nel posto giusto! Come di consueto, per primi in Italia ti proponiamo i Trucchi testati e funzionanti per il gioco. Di […]

Già in difesa dei clienti Iliad Italia : AD Benedetto Levi accusa TIM - Vodafone - Wind - Tre e Fastweb apertamente : La strategia per il lancio di Iliad Italia sarà anche quella di ergersi ad operatore paladino dei diritti dei clienti contro i concorrenti TIM, Vodafone, Wind, Tre e Fastweb che hanno ordito per troppo tempo alle spalle degli Italiani appunto. Non è la trama di un nuovo film ma piuttosto il clima teso che si evince anche dall'ultimo tweet pubblicato dall'AD Benedetto Levi attraverso il suo canale Twitter apopunto da poco inaugurato. Il ...

Promozioni fortissime con la fusione Wind e 3 Italia contro Iliad Italia : conferme ufficiali : Siamo sempre più vicini al lancio ufficiale di Iliad Italia nel nostro Paese, al punto che i suoi competitor sono alla ricerca di urgenti contromisure, come si potrà notare dalle ultime informazioni provenienti direttamente dalla fusione Wind e 3 Italia. Proprio ieri abbiamo condiviso con voi alcuni dettagli che hanno introdotto a conti fatti il nuovo operatore qui da noi, con una data di lancio che appare ormai imminente, ma oggi 27 marzo ...

Ni no Kuni II Trucchi Per PC Windows | Esclusiva Italiana : In Esclusiva i Trucchi Ni no Kuni II aggiornati e funzionanti. Ti spieghiamo anche come scaricare gratuitamente Ni no Kuni II per PC Windows. Ni no Kuni II Trainer: Trucchi aggiornati e funzionanti per il gioco su PC Windows Hai appena comprato il nuovissimo gioco Ni no Kuni II per PC Windows e stai cercando […]

LIVE Biathlon - Inseguimenti Tyumen 2018 in DIRETTA : Italia di rimonta - Vittozzi - Wierer - Windisch e Hofer per il colpo : Il programma si aprirà alle 13.00 con la gara degli uomini: Martin Fourcade, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, è il favorito anche per la gara odierna e la coppetta dell'inseguimento. In campo ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Tyumen 2018 in DIRETTA : Italia di rimonta - Vittozzi - Wierer - Windisch e Hofer per il colpo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Inseguimenti di Tyumen validi per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, penultima prova stagionale prima delle mass start di domani. Il programma si aprirà alle 13.00 con la gara degli uomini: Martin Fourcade, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, è il favorito anche per la gara odierna e la coppetta dell’inseguimento. In campo femminile, invece, tutto aperto. Anastasiya Kuzmina è al comando ...

Dall'Italia all'Australia per volare col Windsurf sulle onde : Ok Federico, e perchè l'Australia? 'Dopo aver seguito il vari circuiti nazionali, internazionali e mondiali avevo girato più di mezzo mondo dal Sud Africa alle Hawaii, ma non ero mai stato in ...

Sempre più estesa la fusione Wind e 3 Italia : il punto nel nostro Paese al 20 marzo : In queste settimane ci siamo soffermati sulla fusione Wind e 3 Italia non tanto sul versante tecnico della vicenda, quanto per alcuni disagi giunti dall'utenza, soprattutto a proposito dell'attivazione indesiderata dei servizi a pagamento come avrete già notato dai nostri approfondimenti. Ora però tocca analizzare da vicino la Rete unica e la sua estensione, in quanto negli ultimi giorni abbiamo avuto la tanto attesa svolta anche a ...

Sempre più estesa la fusione Wind e 3 Italia : il punto in Italia al 20 marzo : In queste settimane ci siamo soffermati sulla fusione Wind e 3 Italia non tanto sul versante tecnico della vicenda, quanto per alcuni disagi giunti dall'utenza, soprattutto a proposito dell'attivazione indesiderata dei servizi a pagamento come avrete già notato dai nostri approfondimenti. Ora però tocca analizzare da vicino la Rete unica e la sua estensione, in quanto negli ultimi giorni abbiamo avuto la tanto attesa svolta anche a ...

Beach volley - World Tour 2018 Muscat e Aalsmeer. Che Italia! Abbiati/Andreatta volano ai quarti. Rossi/Windisch : primo passo per il main draw : Muscat. Sarà sicuramente il miglior risultato nel World Tour per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che sono nei quarti di finale del torneo 1 Stella in Oman. La coppia azzurra ha mantenuto il pronostico battendo 2-0 i padroni di casa Nouh Al-Jalbubi/Mazin Alhashmi nella finale del girone preliminare. Un po’ di fatica negli azzurri nel primo set vinto 21-18 da Abbiati e Andreatta, che poi si sono scatenati nel secondo parziale chiudendo ...