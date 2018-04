Hitler | folla al raduno tedesco In Italia un post fa scandalo

ilgiornale

: @nmirotti @mariamacina @EugenioCardi @dino_folla @AngelaAngelmi Chi vintce non ha sempre ragione Nel 1933 Hitler ha… - bravinuoco : @nmirotti @mariamacina @EugenioCardi @dino_folla @AngelaAngelmi Chi vintce non ha sempre ragione Nel 1933 Hitler ha… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Roberto FabbriC'è un angolo della Sassonia, schiacciato ai confini della Cechia e della Polonia, dove sembra che staccarsi dai miti più lugubri del passato sia particolarmente difficile. Ai tempi della Ddr, chi viveva da quelle parti veniva ironicamente definito Ahnungslos, ovvero "chi non ha idea", o più brutalmente "ignorante": e questo perché la regione era uno degli spicchi della Germania comunista dove non era possibile ricevere il segnale della televisione tedesca occidentale, lasciando così i suoi abitanti alla totale mercè della propaganda di Stato. Finito il quarantennio comunista, venne a galla un paradosso: in quella parte di Germania, passata senza soluzione di continuità dalla dittatura bruna a quella rossa per un totale di 56 anni di risciacquo dei cervelli, le idee autoritarie continuavano a mantenere il loro perverso richiamo. E molti Ahnungslose, in particolare, non ...