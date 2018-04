Cultura | Miccio Invitalia | fondi ci sono mancano competenze

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Il problema noni soldi, se continuiamo a raccontarci questa favola non andiamo da nessuna parte. Oggi cibandi pensati dal Mibact per le impreseli e creative del Sud Italia, come ‘Crea’, ciun sacco di soldi, ma occorre utilizzarli bene. In Italia pensiamo che basta avere buona idea per fare impresa, un errore clamoroso che rischia di non farci spendere i soldi a nostra disposizione. Il talento non basta, servonostrutturali. Il confine tra avere una buona idea e un’impresa di successo è ampio, molto spesso tante iniziative naufragano su questo”. A dirlo è Andrea, responsabile area Imprenditorialità di, che oggi ha partecipato al convegno ‘Il bello dell’impresa. Quanto vale la?’, organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria a ...