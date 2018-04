Attrice di Smalville incriminata | reclutava schiave sessuali per una setta

ilgiornale

(Di sabato 21 aprile 2018)per i guru di una. Così l'statunitense Allison Mack, nota per il ruolo di Chloe Sullivan nella serie tv, è statacon l'accusa di traffico sessuale. Lo ha annunciato il Dipartimento di Giustizia statunitense in una nota. L'è finita nei guai per il suo presunto coinvolgimento in un'organizzazione chiamata Nxivm, un gruppo che si definisce di auto-aiuto ma che era, in realtà, uno schema piramidale in cui alcune reclute venivano sfruttate sessualmente. Stando all'accusa, Mack avrebbe reclutato diverse donne per farle aderire all'organizzazione guidata dal "santone" Keith Raniere, conosciuto nel gruppo come Vanguard e finito anch'egli sotto accusa.L', scrive la Cnn, è accusata di aver creato all'interno di Nxivm il gruppo Dos, unanella quale le donneno altre donne per compiere atti. ...