Sulmona21Aprile - manifestazione per dire NO ai progetti Snam e l' Hub del gas

abruzzo24ore.tv

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di venerdì 20 aprile 2018) L'Aquila - Adesioni da tutta Italia, dalla Diocesi a 54 comuni passando per tantissime organizzazioni, 11 gli interventi principali tra stoccaggi, gasdotti, pozzi solo tra Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Molise. Tasselli di un progetto unitario, trasformare per i prossimi decenni il Belpaese nell'Hub del Gas europeo, un polo energetico degli idrocarburi, l'energia del passato. "Manifestiamo per la valorizzazione del Belpaese, per il risparmio, l'efficienza energetica, le nuove tecnologie e contro le opere "fossili" degli idrocarburi; scendiamo in piazza per difendere il territorio da opere dannose, costose e inutili come la centraledi Sulmona e il "gasdotto dei terremoti" Sulmona-Foligno; contestiamo che in ltalia, il paese del sole, bellissimo per il patrimonio ambientale e naturale, con alta densità di popolazione e grandi ...