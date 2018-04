Lo Stato ha trattato con la Mafia per fermare le bombe | i protagonisti del grande

Nunzia De Girolamo : 'Berlusconi trattato come un appeStato - sono molto dispiaciuta' : 'Io sono profondamente dispiaciuta per Silvio Berlusconi che il M5s dica tutti tranne lui al tavolo come se fosse un appestato. Per me è insopportabile giustizialismo'. Nunzia De Girolamo , ospite di ...