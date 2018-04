Gli studenti del De Amicis secondi al concorso sulla legalità 

Usa - Gli studenti tornano in piazza contro le armi : Gli studenti tornano in piazza in tutti gli Stati Uniti contro la violenza legata alle armi da fuoco e l'inazione della politica. Questa volta l'iniziativa parte dalla scuola superiore di Columbine, Connecticut, teatro della strage del 20 aprile 1999 , 13 morti e 24 feriti, , la prima di una lunga serie. Gli alunni ...

'Fermati - Otello!' : Gli studenti follonichesi protagonisti di una rassegna teatrale nazionale : Durante il soggiorno il gruppo potrà assistere agli spettacoli di tante scuole italiane e partecipare a laboratori di teatro con esperti. Li accompagnerà anche Andrea Spinicci del Teatro Off di ...

Lucca - il prof umiliato in classe : “Non ci ho fatto molto caso”. Sei Gli studenti indagati : Sono diventati sei gli studenti indagati per gli episodi di bullismo avvenuti all'istituto tecnico di Lucca e registrati con video diffusi in rete. I reati ipotizzati sarebbero quelli di violenza privata e minacce gravi. Il prof finito nel mirino dei bulli non aveva fatto sapere al preside quanto accaduto.Continua a leggere

In Italia bocciato per condotta soltanto lo 0 - 1% deGli studenti : Lo 0,1 per cento. Questa percentuale aiuta a capire perché ogni giorno c?è un insegnante umiliato, minacciato, perfino colpito, immancabilmente filmato, senza che il sistema...

Lucca - minacce e insulti al professore : sale a sei il numero deGli studenti indagati : L'inchiesta partita dai video, diffusi in rete, con le offese e le minacce al professore di italiano e storia

Formazione alla legalità - l'arma dei carabinieri incontra Gli studenti pescaresi : Pescara - Atteso il notevole successo riscosso nel corso degli anni dal progetto “Formazione della cultura della Legalità” dell’Arma dei carabinieri, anche per il corrente anno scolastico sono continuati gli incontri nelle scuole incentrati sul concetto di “Cittadinanza Attiva” e “Legalità”. Nei mesi di marzo ed aprile, infatti, il Comandante della Compagnia carabinieri di Pescara, Capitano Antonio Di Mauro, unitamente al personale del ...

Allarme bullismo a scuola : minacciati i professori. La Fedeli : 'Pronti a bocciare Gli studenti' : L'ultimo episodio in un Istituto Tecnico alle porte di Velletri. 'Te faccio scioglie nell'acido. Te mando all'ospedale professorè' ha detto uno studente riprendendo tutto col telefonino per poi ...

Rotary Valsesia premia Gli studenti migliori : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Economia e scuola > Rotary Valsesia premia ...

La Fedeli sul bullismo ai danni dei prof : “Non ammettere Gli studenti agli scrutini” : Il ministro Valeria Fedeli, intervenendo al Tgcom24, (cliccando sul link si possono ascoltare le dichiarazioni originali) ha tracciato la strada da seguire per contrastare gli atti di bullismo in danno di studenti e professori. Gli strumenti idonei e le leggi esistono già; basta metterli in pratica. Le dichiarazioni del ministro “Di fronte ai fatti di […] L'articolo La Fedeli sul bullismo ai danni dei prof: “Non ammettere gli ...

Bullismo - Fedeli : “Non ammettere Gli studenti agli scrutini finali”. E la procura apre un’inchiesta sull’episodio di Velletri : studenti contro professori, la violenza al posto del dialogo. E due episodi, quello di Lucca e quello di Velletri, che testimoniano l’ambiente in cui i docenti delle scuole italiane sono spesso costretti a lavorare. Il Bullismo – non solo fra coetanei – nell’era dei social diventa virale ed entra (o dovrebbe entrare) nell’agenda della politica. Sui casi degli ultimi giorni interviene ora la ministra ...

Porsche Panamera ST E-Hybrid - la versione “green future” deGli studenti Naba : Una tela bianca e tre ragazzi posizionati sui vertici del rettangolo. Countdown e insieme partono, disegnano. Graffiti, street art, illustrazioni e un tema centrale: the Green Future. Il quarto del gruppo sta riprendendo il tutto e monterà il video per la presentazione, perché questo è un concorso che li ha coinvolti insieme agli altri studenti del Trienno in Graphic Design e Art Direction di Naba, a Milano. Fullscreen01/08 Porsche e Naba: ...

Il 7% deGli studenti ha assistito scatti di ira contro i prof : Le aggressioni di studenti nei confronti dei propri professori, stando alle cronache, sembrano fenomeni all'ordine del giorno. Eppure, secondo quanto hanno raccontato i circa 7mila alunni di scuole ...

Bullismo - il ministro Fedeli : 'Non ammettere Gli studenti agli scrutini' : La ministra Fedeli sostiene la linea dura davanti alle aggressioni contro i professori: "Minacce, offese, violenze verso i docenti sono inaccettabili e serve una linea rigorosa, responsabile di ...

Bullismo - la ministra Fedeli : 'Non ammettere Gli studenti agli scrutini' : La ministra Fedeli sostiene la linea dura davanti alle aggressioni contro i professori: "Minacce, offese, violenze verso i docenti sono inaccettabili e serve una linea rigorosa, responsabile di ...