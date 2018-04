Da Di Maio a Salvini | contano solo i like

vanityfair

: Governo, Casellati al Quirinale. Centrodestra a pezzi, Salvini chiama Di Maio. Berlusconi: “M5s pericolo per l'ital… - petergomezblog : Governo, Casellati al Quirinale. Centrodestra a pezzi, Salvini chiama Di Maio. Berlusconi: “M5s pericolo per l'ital… - pdnetwork : 'Sono 45 giorni che si chiudono a vicenda i forni: un giorno lo fa Di Maio, un giorno lo fa Salvini. Stanno giocand… - GianlucaVasto : Salvini ha la grande chance di fare qualcosa di concreto per gli italiani. Questa opportunità gliela offre Di Maio.… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Di, il governo… Riavvolgete il nastro. Se non l’avete conservata nel 2001, adesso potete trovarla su eBay tra i 5 e i 20 euro: la rivista-biografia Una Storia Italiana, che Silvio Berlusconi fece spedire a quasi 21 mila famiglie «è la pietra miliare del concetto “il privato diventa pubblico”, la svolta epocale nel marketing politico a cui bisogna sempre fare riferimento quando oggi vediamo i post di Di», spiega il professor Gianpietro Mazzoleni, ordinario di comunicazione politica all’Università Statale di Milano. In un mese e mezzo di limbo, in attesa della formazione del governo, la campagna elettorale prosegue – anche – sui social. Dalla «Pasqua in famiglia» di Dial «ferro da stiro» di Elisa Isoardi e all’autobus di Roberto Fico, la comunicazione però si è aggiornata: non bisognamostrarsi nel privato, il privato non deve essere dorato ma ...