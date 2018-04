Si gioca 200mila euro dei fedeli Parroco di Spinea patteggia due anni E va in cura per

huffingtonpost

(Di giovedì 19 aprile 2018) Malato di gioco, si è appropriato didei. Flavio Gobbo, l'exdi, hato duedi reclusione. Aveva ottenuto dal Vescovo di Treviso un periodo di sospensione dal ministero dopo un presunto buco di 200 miladalle casse della Chiesa, e ora si sta sottoponendo "ad un programma terapeutico riabilitativo in un centro specializzato perre una forma patologica di disturbo da gioco d'azzardo".Lo annuncia la Diocesi di Treviso sottolineando che il sacerdote "è sempre rimasto in contatto con i suoi superiori e con i suoi confratelli, che non lo hanno mai abbandonato, offrendogli l'aiuto e il sostegno necessario".La ludopatia, rileva la Diocesi, è una patologia "molto più diffusa di quanto si possa pensare o si voglia riconoscere. Una volta riconosciuta, necessita di un aiuto specialistico e di un contesto umano e ...