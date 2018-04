Salvini | Mi metto in campo direttamente io

huffingtonpost

(Di giovedì 19 aprile 2018) "Vedo questi giochini, gente che tira in lungo. La gente ha fretta, le aziende chiudono, le tasse sono ancora troppo alte. Non mi interessano le logiche politiche: o si fa un tavolo centrodestra-M5S o non ho più tempo da perdere. Io ci proverò fino alla fine e se serve miinio". Così Matteoparlando a Isernia, in Molise. "Non vorrei che qualcuno non avesse la stessa voglia di far partire un governo subito, da tutte le parti. Secondo me c'è qualcuno che tifa a far saltare un accordo politico per inventarsi l'ennesimo governo tecnico che poi spenna gli italiani, a questo la Lega non sarà mai disponibile".Le parole del leader leghista arrivano subito dopo la nota di Forza Italia, che accusa i Cinque Stelle di immaturità per aver nuovamente respinto la prospettiva di sedersi al tavolo con tutti i partiti della ...