Morto Marco Garofalo | il coreografo della tv ed ex prof di Amici | aveva 62 anni

Marco Garofalo - Morto il coreografo e professore di Amici : aveva 62 anni : È morto nella notte di giovedì 19 aprile all’età di 62 anni il ballerino e coreografo Marco Garofalo, per anni insegnante del programma televisivo Amici. Dopo aver dovuto rinunciare a una carriera calcistica per colpa di un infortunio al ginocchio, Garofalo si era avvicinato al mondo della danza a 21 anni studiando con Enzo Paolo Turchi. Nel 1978 il suo esordio in televisione nel programma Ma che sera con Alighiero Noschese e Raffaella ...

È Morto il ballerino Marco Garofalo. È stato coreografo per programmi tv - professore di danza di "Amici" di De Filippi : È morto nella notte del 19 aprile il ballerino e coreografo Marco Garofalo. Si è spento a Roma a 62 anni. Garofalo si era avvicinato al mondo della danza a 21 anni, dopo un infortunio al ginocchio che aveva bloccato le sue ambizioni calcistiche. Il suo esordio in tv nel 1978, nel programma Ma che sera con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese.Nel 1989 curò le coreografie della trasmissione Lascia o raddoppia? Una ...

