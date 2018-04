Licenziamenti collettivi alla Sistema Srl | la Filt Cgil | La Regione deve cambiare

abruzzo24ore.tv

: RT @GabrieleSiLove: @c_appendino e @SergioChiampa ieri #Italiaonline ex #paginegialle ha aperto la pratica di #licenziamenti collettivi x #… - corallomj : RT @GabrieleSiLove: @c_appendino e @SergioChiampa ieri #Italiaonline ex #paginegialle ha aperto la pratica di #licenziamenti collettivi x #… - corallomj : RT @andreadeugeni: #Italiaonline: proposte alternative sindacati ai licenziamenti collettivi.Domani 2h sciopero - mcflower74 : RT @andreadeugeni: #Italiaonline: proposte alternative sindacati ai licenziamenti collettivi.Domani 2h sciopero -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Pescara - Lo avevamo preannunciato non più di due settimane fa e non a caso la drammatica vicenda del fallimento della Societàsrl e la sorte dei 46 dipendenti che vi operano, avevano costituito il punto cardine di un ordine del giorno approvato di recente dal Comitato Direttivo dellaAbruzzo e con il quale era stato chiesto espressamentediurgentemente pagina e di individuare una nuova figura Istituzionale che assicuri stabilmente e con autorevolezza la guida del settore dei trasporti fino a conclusione della legislatura al fine di affrontare le tante urgenze che attanagliano il comparto. Riteniamo sinceramente di non aver affatto bisogno di chi ama lanciare scommesse sulla sorte dei lavoratori e ha continuato fino a ieri ad affermare con veemenza e presunzione che "Nessuno perderà il proprio posto di lavoro". I ...