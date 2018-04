Fabrizio Moro e Ultimo | i due romani da San Basilio a ' L' eternità'

L’eternità (il mio quartiere) - Fabrizio Moro su Ultimo : “Rivedo me a 20 anni” : L'eternità (il mio quartiere) è il titolo del duetto di Fabrizio Moro e Ultimo, in radio e in digital download da venerdì 20 aprile. Fabrizio Moro su Ultimo dichiara: "Rivedo me a 20 anni". I due cantautore romani condividono le origini, vengono dallo stesso quartiere. L'idea del duetto è nata dopo il primo incontro tra i due artisti. Ultimo era stato invitato da Moro ad aprire il suo concerto al Palalottomatica di Roma e da lì è nata una ...

Il duetto di Fabrizio Moro e Ultimo in L’eternità (il mio quartiere) - il nuovo singolo : Il duetto di Fabrizio Moro e Ultimo si intitola L'eternità (il mio quartiere) e verrà rilasciato in radio e in digital download questo venerdì, 20 aprile. Era nell'aria da qualche settimana la collaborazione tra Fabrizio Moro e Ultimo. Alcuni indizi sui social avevano lasciato ipotizzare un progetto in programma tra i due ma nulla era ancora stato rivelato fino alla data di oggi. Oggi, infatti, martedì 17 aprile, è stato svelato cosa ...

Nuovi concerti di Fabrizio Moro per il tour 2018 - aggiunte tre date estive : biglietti in prevendita dal 12 aprile : Nuovi concerti di Fabrizio Moro si aggiungono al calendario in costante aggiornamento del tour estivo 2018, in partenza il 16 giugno col debutto allo Stadio Olimpico di Roma. Mentre si prepara alla sfida dell'Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona in coppia con Ermal Meta, il cantautore di Portami Via annuncia tre nuove date consecutive per il prossimo agosto, nell'ambito del tour a supporto della raccolta di successi Parole rumori e anni, ...

L’instore tour di Fabrizio Moro - gli ultimi firmacopie prima dell’Eurovision 2018 e dei concerti in estate : Prosegue l'instore tour di Fabrizio Moro per Parole, rumori e anni, la raccolta di grandi successi dell'artista romano, pubblicata a seguito del Festival di Sanremo 2018. A grande richiesta, si allunga il calendario di eventi firmacopie del cantautore romano, vincitore del Festival di Sanremo insieme ad Ermal Meta con Non mi avete fatto niente. Dopo due mesi in giro per l'Italia per incontrare tutti i fan, Fabrizio Moro terminerà l'instore ...

The Voice 2018 - Francesco Renga critica Fabrizio Moro. J-Ax : «Se volete picchiarvi organizzo io» – Video : Francesco Renga Pensa: le fan di Fabrizio Moro sono già sul piede di guerra. Il motivo? Ieri sera, durante la terza puntata di The Voice of Italy 2018, Francesco Renga ha riservato al cantautore romano (e ai testi delle sue canzoni) alcune parole risuonate come particolarmente critiche. .@Rengaofficial la tocca piano su @FabrizioMoroOff #TVOI pic.twitter.com/PnquzKpYvn — The Voice of ITALY (@THEVoice_ITALY) 5 aprile 2018 A margine ...

Video e foto di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Lisbona per l’Eurovision 2018 : in arrivo la “cartolina” di presentazione : L'arrivo di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Lisbona per l'Eurovision Song Contest 2018: la coppia vincitrice del Festival di Sanremo rappresenterà l'Italia durante l'evento musicale più atteso in Europa. Ermal e Fabrizio sono partiti per Lisbona in vista dell'Eurovision 2018, che si terrà il prossimo 12 maggio all'Altice Arena di Lisbona. L'evento verrà trasmesso in diretta anche in Italia su Rai 1. La coppia trionfatrice del Festival di ...