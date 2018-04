huffingtonpost

: 'Vedremo come procederanno le consultazioni del presidente Casellati. In ogni caso si decidano: se sono in grado, f… - pdnetwork : 'Vedremo come procederanno le consultazioni del presidente Casellati. In ogni caso si decidano: se sono in grado, f… - TgLa7 : #M5s: Di Maio, centrodestra ostacolo a cambiamento del paese, nata solo per adattarsi a nuova legge elettorale… - ANDREAZANETTIN : RT @AndFranchini: Consultazioni, la nuova sceneggiata di Matteo Salvini che fa infuriare Berlusconi e perprime il Collehttps://www.huffingt… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Deve essere apparso uno spettacolo ai limiti della commedia, agli occhi del capo dello Stato, quello andato in scena oggi nel secondo giro di. Che non solo ha certificato che è franato del tutto lo schema di una trattativa tra centrodestra e Cinque Stelle, ma è franato nell'ambito di una, a tratti quasi incomprensibile, certamente foriera di uno strascico di polemiche e di confusione.Dopo che la Casellati riferirà al capo dello Stato lo stato dell'arte, saranno necessari almeno un paio di giorni di riflessione prima di immaginare un nuovo schema, sia esso unaesplorazione da affidare a un'altra figura sia esso il conferimento del pre-incarico. Perché, a ricostruire i fatti, è andato in scena il secondo capitolo di una commedia, il cui primo atto è è stato proiettato una settimana fa, al secondo giro di ...