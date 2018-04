Carceri italiane sempre più a rischio radicalizzazione | nessuna emergenza stranieri

rainews

: RT @scandura: #migranti 144 di origine siriana o afghana, che scappano da guerre. 806 i detenuti provenienti da Libia, Sudan, Egitto. Più n… - EmanueleSalern5 : RT @scandura: #migranti 144 di origine siriana o afghana, che scappano da guerre. 806 i detenuti provenienti da Libia, Sudan, Egitto. Più n… - EmiBarbiroglio : RT @scandura: #migranti 144 di origine siriana o afghana, che scappano da guerre. 806 i detenuti provenienti da Libia, Sudan, Egitto. Più n… - gabrisorrenti : RT @scandura: #migranti 144 di origine siriana o afghana, che scappano da guerre. 806 i detenuti provenienti da Libia, Sudan, Egitto. Più n… -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Aumentano di oltre 6mila unità in due anni i detenuti totali, problemi per i diritti dei transessuali e la libertà religiosa, il 39% di chi esce torna in cella