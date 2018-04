Playoff NBA 2018 | Toronto-Washington 130-119 | DeRozan trascina Toronto in una partita da

Playoff NBA 2018 - Boston-Milwaukee 120-106 : Jaylen Brown segna 30 punti - Boston va avanti 2-0 : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 120-106 Boston parte forte e costruisce un vantaggio di 11 punti , 33-22, già alla fine del primo quarto. La squadra di coach Brad Stevens fa gara di testa per quasi ...

Playoff NBA : Philadelphia si ferma - Golden State alza la voce : Playoff Nba: Philadelphia si ferma, Golden State alza la voce Nella notte Nba si fermano a 17 le vittorie di fila dei Sixers che in gara-2 Playoff scivolano contro Miami che vince 113-103 a Philadelphia e porta la serie sull’1-1. Belinelli chiude con 16 punti che non bastano ad evitare il ko, gli Heat ringraziano […]

Playoff NBA 2018/ Le partite della notte : Boston - Toronto e New Orleans vogliono il 2-0 : I Playoff NBA 2018 proseguono con gara-2 a Boston, Toronto e Portland: i Pelicans hanno vinto in Oregon e dunque hanno girato il fattore campo, nelle altre due serie è 1-0 interno(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Nba Playoff - Golden State-San Antonio 116-101 : Durant 32 punti - Thompson 31 : San Antonio non ha voglia di mollare. Per tenere testa a Golden State, però, il meglio che gli Spurs hanno da offrire in questo momento non basta. I Warriors si prendono gara-2 , 116-101, e portano la ...

Playoff NBA : Dwyane Wade fa il fenomeno - la moglie Gabrielle Union impazzisce su Twitter : Quando Dwyane Wade ha firmato per i Miami Heat lo scorso febbraio, un po' tutti si aspettavano che prima o poi avrebbe tirato fuori una prestazione "delle sue" ai Playoff. Anzi, il motivo del suo ...

Nba Playoff - Philadelphia-Miami 103-113 : Wade - 28 - trascina gli Heat. Belinelli fa il suo : 16 : Philadelphia , 3, -Miami , 6, 103-113 , 1-1 nella serie, Dopo 17 vittorie consecutive arriva il primo stop per i 76ers. Miami, imparata la lezione della prima sfida della serie, difende con ...

Playoff NBA 2018 - Philadelphia-Miami 103-113 : Dwyane Wade porta a scuola tutti i Sixers - è 1-1 : Philadelphia 76ers-Miami Heat 103-113 Pat Riley sostiene, probabilmente a ragione, che una serie di Playoff non inizia davvero fino a quando una delle due squadre vince in trasferta. Chissà cosa deve ...

Playoff NBA 2018/ Le partite della notte : Philadelphia Miami - Golden State San Antonio (gara-2) : Continuano i Playoff NBA 2018: nella notte italiana tra lunedì e martedì si gioca gara-2 di Philadelphia-Miami e Golden State-San Antonio, le squadre di casa sono in vantaggio per 1-0(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Playoff NBA - Cleveland ko in casa : Nel primo turno di Playoff Nba sorpresa a Cleveland dove gli Indiana Pacers riescono a superare i Cavaliers per 98-80. Per gli ospiti in evidenza Victor Oladipo, autore di 32 punti, mentre per i Cavs ...

Basket - Playoff NBA partenza falsa Cleveland - Harden trascina Houston : WASHINGTON - Colpaccio Indiana in casa di Cleveland e LeBron per la prima volta in carriera conosce il sapore della sconfitta all'esordio nei play-off. Il Prescelto aveva fin qui collezionato 12 ...

Nba Playoff - Cleveland Cavaliers - LeBron James/ Brutta sconfitta contro Indiana Pacers : Nba Playoff, Cleveland Cavaliers, LeBron James: Brutta sconfitta contro Indiana Pacers. Non basta la grande partita disputata dall'ala classe 1984 di Akron, streapitoso Victor Oladipo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:02:00 GMT)

pronostici NBA Playoffs 16-17 aprile 2018 : consigli scommesse : Dopo le tanto attese gare 1 che hanno dato il via ai playoff NBA, di scena nelle prossime due nottate altre 5 partite. Un inizio che poteva essere decisamente peggiore visto lo scoppiettante overtime tra Boston e Milwaukee e la sorprendente vittoria di New Orleans a casa di Portland. Prestazioni convincenti invece per Golden State e Philadelphia, in cui l’italiano Marco Belinelli ha messo a referto il suo career-high di 25 punti nei ...

Nba Playoff - Oladipo 32 e Indiana sbanca Cleveland. Oklahoma City stende Utah : Cleveland-Indiana 80-98 , Simone Sandri, Indiana fa subito capire che questa volta il primo turno non sarà per nulla una passeggiata per Cleveland. I Pacers si affidano alle giocate di un super Victor ...

Nba - Playoff : Minnesota-Houston 101-104. Ai Rockets gara-1 : James Harden inizia i playoff come aveva finito la stagione regolare: dominando. Segna 44 punti e trascina Houston a una vittoria più complicata del previsto in gara 1, contro Minnesota, 104-101. "Il ...