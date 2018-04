ilfattoquotidiano

: Cina, c’è chi dice che la prima autostrada elettrica ‘sta dando buoni risultati’. Ma non è così… - Cascavel47 : Cina, c’è chi dice che la prima autostrada elettrica ‘sta dando buoni risultati’. Ma non è così… - erregi69 : Cina, c’è chi dice che la prima autostrada elettrica ‘sta dando buoni risultati’. Ma non è così -

(Di martedì 17 aprile 2018) Notizia pubblicata in data 16 aprile 2018 sul sito ilPost.it: “Un tratto dilungo circa un chilometro inproduce energia, grazie a pannelli solari fotovoltaici installati al posto del tradizionale asfalto. Il tratto stradale è sperimentale, ma starisultati e potrebbe essere presto arricchito con altre strumentazioni per collegarsi con i sistemi di bordo delle automobili e caricare le batterie dei veicoli elettrici mentre sono in viaggio. La nuova soluzione è uno degli esempi più concreti del piano “Made in China 2025” del governo cinese, che ha in programma di differenziare meglio l’offerta industriale del Paese puntando di più sulle tecnologie legate alle rinnovabili e all’automazione”. Peccato che la notizia, sia una non-notizia. Si tratta di un semplice dimostratore tecnologico, non di un prodotto. Non ci siamo per molti aspetti. In primo ...