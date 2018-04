Auto elettrica | un italiano su tre la comprerebbe

Cina - c’è chi dice che la prima Autostrada elettrica ‘sta dando buoni risultati’. Ma non è così : Notizia pubblicata in data 16 aprile 2018 sul sito ilPost.it: “Un tratto di autostrada lungo circa un chilometro in Cina produce energia elettrica, grazie a pannelli solari fotovoltaici installati al posto del tradizionale asfalto. Il tratto stradale è sperimentale, ma sta dando buoni risultati e potrebbe essere presto arricchito con altre strumentazioni per collegarsi con i sistemi di bordo delle automobili e caricare le batterie dei veicoli ...

Auto elettrica piace agli italiani, ma con incentivi 14 aprile 2018

INCENTIVI Auto ELETTRICA/ Un italiano su tre interessato all’acquisto se coprissero il 15-20% del costo : AUTO ELETTRICA, con gli incenviti un italiano su tre sarebbe interessato all'acquisto. Importante anche il costo ridotto della ricarica e la sua facilità(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 13:24:00 GMT)

Automobili Pininfarina - Nel 2020 una hypercar elettrica con la Mahindra : Alla fine, lindiscrezione angloindiana di pochi giorni fa si è rivelata parzialmente vera: Pininfarina e Mahindra, infatti, hanno dato vita aun nuovo brand, denominato Automobili Pininfarina. Una realtà indipendente ma parallela allatelier torinese, già al lavoro su una nuova hypercar elettrica da lanciare sul mercato nel 2020 (giusto in tempo per i 90 anni di Pininfarina): un bolide che, su carta, dovrebbe scattare sullo 0-100 km/h in meno di 2 ...

Virginia Raggi dice che da oggi viaggerà in Auto elettrica : Roma, 12 apr. , askanews, Nissan Leaf zero emission: è l'auto elettrica che la Nissan Italia ha consegnato questa mattina in piazza del Campidoglio alla sindaca di Roma Virginia Raggi. La vettura è ...

Arval Italia - Con Engie pacchetto Auto elettrica - colonnine ed energia green : La società di noleggio a lungo termine Arval Italial e l'azienda Engie hanno presentato oggi a Roma il servizio "Charging as a service" dedicato alla mobilità elettrica. Il progetto pilota, rivolto al mercato business, prevede zero anticipo e un canone mensile unico che comprende l'auto elettrica, la progettazione, l'installazione, la manutenzione dei punti di ricarica ed energia 100% green. Nella rete dei riparatori ...

Il Papa ha benedetto una Auto elettrica della Formula E : Prima di recarsi all’udienza generale il Piazza San Pietro, Papa Francesco, nel piazzale antistante l’ingresso di Casa Santa Marta, ha benedetto un’auto elettrica da competizione Formula E. La delegazione del Campionato mondiale automobilistico di Formula E, in tutto 30 persone, ha poi partecipato all’udienza generale del Pontefice. L'articolo Il Papa ha benedetto una auto elettrica della Formula E sembra essere il primo ...

Svezia - i “miracoli” dell’Auto elettrica. Riapre la miniera di grafite dismessa : Vogliamo le auto elettriche? Tocca allora tornare in miniera. Ma sì, avete letto bene, tanto più che la fonte è irreprensibile venendo dal portale Automotive News Europe. Sottoterra, per la precisione, ci torneranno gli svedesi, a caccia di grafite che sta diventando una materia preziosa per la realizzazione delle batterie per la futura invasione di auto a “corrente”, insieme ad altri elementi nobili e più noti. Vediamo più da vicino: il luogo è ...

Sogefi - gruppo CIR - - accordo con Renault-Nissan per l'Auto elettrica : Teleborsa, - Sogefi, società di componentistica del gruppo CIR, ha ottenuto da Renault-Nissan un contratto di fornitura di un nuovo collettore di raffreddamento del pack batteria per veicoli elettrici ...

Mondo Motori Show - a Vicenza l'Auto elettrica protagonista con esposizione - test drive e boom di visitatori : Vicenza - Se è vero che l'ibrido avanza e il diesel arretra, l'auto 100% elettrica occupa ancora una micro nicchia del mercato e incontra difficoltà ad imporsi a causa della...

Sono Motors SION - l'Auto elettrica che ricarica la batteria dal sole! : gratuiti! Per ulteriori dettagli Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Cautele sull'Auto elettrica di massa : Esce in questi giorni uno studio di ATKerney Energy Transition Institute intitolato «I rischi dell'auto elettrica per emissioni e risorse», la cui tesi è già così abbondantemente riassunta...

“Sono Motors” - la start-Up tedesca presenta l’Auto elettrica e solare : #SonoMotors Tappa Toscana, nel tour di presentazione della vettura che sta segnando record, oltre che di prestazioni (non velocistiche) ma di consumi, ma anche d’interesse, in tutto il mondo. Nei prossimi giorni toccherà a Firenze, dopo il successo riscontrato a Roma. Si è avvicinata davvero tanta gente per vedere la SION, l’auto elettrica-solare della Sono Motors, la nuova realtà Ecologica Made in Germany. L’idea innovativa di ...