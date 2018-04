Giornata Mondiale della Terra | FlixBus premia l’impegno di chi sceglie di viaggiare a

Emofilia - domani la Giornata Mondiale - in Italia 5.000 colpiti dalla patologia : Ricorre domani la giornata mondiale dedicata all' Emofilia , rara patologia ematologica ereditaria che in Italia colpisce circa 5mila pazienti , 4.879, , di cui 4mila di tipo A e quasi mille , 859, di ...

Oggi è la Giornata Mondiale dell’Emofilia 2018 : Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Emofilia 2018. È una malattia genetica dovuta a un difetto della coagulazione del sangue. Le persone malate hanno una carenza delle proteine il fattore VIII ed il fattore IX, prodotte dal fegato, che produce deficit e favorisce emorragie esterne ed interne, più o meno gravi. Emofilia, come si trasmette e le cause L'emofilia è una malattia genetica ...

Giornata Mondiale della terra : 15 trattamenti a base di fiori - frutta e erbe naturali : Stare attenti ai consumi energetici, evitare gli sprechi in cucina e fare scelte consapevoli quando si fa la spesa. Il rispetto e la tutela dell’ambiente, della sua biodiversità, delle risorse di Madre Natura dovrebbero sempre più far parte del nostro stile di vita quotidiano. A ricordarcelo è anche la Giornata mondiale della terra, che si celebra il 22 aprile 2018, con iniziative in tutto il pianeta, per sensibilizzare nella ricerca di ...

17 aprile - Giornata Mondiale di lotta contadina. Altragricoltura : "Il grande bluff del made in Italy". Speciale - audio - di Radioredonda all'... : Il 17 aprile è la giornata mondiale di lotta contadina. "Via Campesina" ricorda il massacro dei 19 contadini senza terra, assassinati dall'agroindustria. Via Campesina è il movimento internazionale ...

Un convegno per celebrare a Parma la Giornata Mondiale della voce : domenica 15 aprile all'Auditorium Toscanini : La Giornata sarà incentrata sull'interdisciplinarietà tra le varie figure professionali e come binomio Arte e Scienza con l'intento di stimolare la riflessione sulla crescente importanza della voce ...

National Geographic - Festival delle Scienze : da lunedì a domenica - Giornata Mondiale della Terra - oltre 300 incontri per tutti alla scoperta delle “cause delle cose” : Con oltre 340 eventi – di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ragazzi – la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze è pronta a guidare il pubblico alla scoperta delle Cause delle cose, l’intricata rete di relazioni causa-effetto con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Da lunedì 16 aprile l’Auditorium Parco ...

Giornata Mondiale del bacio - ecco i più famosi negli anime : Il 13 aprile si celebra il World Kiss Day, ovvero la Giornata mondiale dei bacio. Una ricorrenza che trasuda potenziale retorica da qualsiasi punto di vista la si guardi, e che ogni anno produce decine di articoli dove è possibile leggere luoghi comuni come “Gli italiani sono tra i più assidui baciatori al mondo”, o aforismi di Oscar Wilde e William Shakespeare da brividi. Insomma, sui social network sarà una Giornata difficile, non ...

Giornata Mondiale della Terra - BCFN : “Lo spreco alimentare vale l’8% delle emissioni di gas serra globali” : Le risorse naturali della Terra? Ce le stiamo letteralmente mangiando! Nel 2017 abbiamo consumato più risorse naturali di quante il Pianeta fosse in grado di rinnovarne in un anno. A partire dal 3 agosto, infatti, abbiamo vissuto “a credito”, usando cioè risorse che non sono mai più state rimpiazzate. Buona parte delle stesse sono servite per produrre cibo, anche se poi 1/3 di quegli alimenti è stato gettato o sprecato generando circa l’8% ...

Morbo di Parkinson : Giornata Mondiale contro la patologia degenerativa : La scienza ha fatto progressi anche sul lato del contrasto del Parkinson. Oggi la malattia è considerata un grave disturbo del sistema nervoso centrale causato dalla degenerazione lenta e progressiva ...

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Salute - Lorenzin : il nostro Paese tra i migliori al mondo : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata mondiale della Salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (Salute per tutti). “In questa ricorrenza vale la pena ricordare che il nostro Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che proprio quest’anno compie 40 anni, cosi’ come lo ...

Giornata Mondiale della Salute : cresce il cibo sano a domicilio con +123% di consumi a livello nazionale : Il food delivery è sempre più vario e ricco di possibilità per tutti coloro che hanno diete alimentari particolari o amano semplicemente mangiare sano, mantenendosi in forma senza rinunciare però al piacere e al gusto. Un’esigenza che sta crescendo tra gli Italiani come emerge dall’osservatorio Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, secondo cui le richieste di healthy food sono cresciute ...

Giornata Mondiale AUTISMO : IL ''MODELLO L'AQUILA'' IN CONVEGNO AL GSSI : Verrà dato ampio spazio alla discussione e agli interventi del pubblico presente in sala e dei partecipanti collegati online che potranno fruire dell'evento grazie alla diretta streaming. L'evento ...

Giornata Mondiale Salute - il messaggio dell’OMS : copertura per tutti - ovunque : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (Salute per tutti). Ed è proprio questa la mission che la Rete Internazionale dei 33 Istituti Pasteur in tutto il mondo condivide con l’OMS, con la quale nel 2012 ha siglato un accordo di cooperazione per la ...

Giornata Mondiale Salute - Oms : copertura per tutti - ovunque : Roma, 7 apr. , askanews, 'Universal health coverage: everyone, everywhere', ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell'OMS lanciato in occasione della Giornata ...