Donna muore a 36 anni per meningite | era ricoverata nell’ospedale di Voltri | profilassi

Allarme a Genova : Donna di 36 anni muore nella notte per meningite : La donna è arrivata al pronto soccorso di Voltri nel pomeriggio di domenica con sintomi chiaramente riconducibili all'infezione da meningococco. Il trasferimento al San Martino non è stato possibile a causa della gravità delle sue condizioni.Continua a leggere

Donna muore di meningite a 36 anni : tragedia a Genova - profilassi in corso : È arrivata in ospedale in condizioni disperate, quando ormai non c’era più nulla da fare. tragedia a Genova, dove una Donna di 36 anni è morta nella notte per complicazioni legate ad una meningite...