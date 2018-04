Bayern Monaco | Vidal si opera | serve un miracolo per averlo con il Real

Bayern Monaco - allarme Vidal : potrebbe saltare il Real Madrid : ROMA - Bayern Monaco in apprensione per Arturo Vidal . L'ex centrocampista della Juventus ha dovuto lasciare oggi l'allenamento, prima sorretto da Ribery e dalll'allenatore dei portiere Tapalovi e poi ...

Bayern Monaco - Vidal si fa male in allenamento. Potrebbe saltare il Real Madrid : Monaco DI BAVIERA , GERMANIA, - Bayern Monaco in apprensione per Arturo Vidal . L'ex centrocampista della Juventus ha dovuto lasciare oggi l'allenamento, prima sorretto da Ribery e dall'allenatore dei ...

Bundesliga - cinquina del Bayern Monaco al Moenchengladbach : BERLINO , GERMANIA, - Il Bayern Monaco rifila cinque reti al Borussia Moenchengladbach . Ospiti che si portano in vantaggio con Drmic dopo soli 9', per poi subire la 'manita' dei già campioni di ...

Il Bayern Monaco ufficializza Kovac - sarà il nuovo tecnico : FRANCOFORTE , GERMANIA, - Un comportamento ' poco professionale e irrispettoso '. Fredi Bobic , direttore sportivo dell' Eintracht Francoforte , non le manda a dire. Oggi il Bayern Monaco ha ...

Juve o Bayern Monaco : a giorni la risposta di Emre Can : Sono giorni di attesa per Juventus e Bayern Monaco . Come scrive La Gazzetta dello Sport , i due club hanno presentato le proprie offerte a Emre Can e nei prossimi giorni aspettano una risposta definitiva dal centrocampista del Liverpool.

Champions - le semifinali : Roma eccoti il Liverpool. E Bayern Monaco-Real Madrid : L'urna di Nyon ha stabilito gli accoppiamenti delle semifinali di Champions. A estrarre i nomi dei club che si affronteranno il 24 e 25 aprile , gare di andata, e 1° e 2 maggio, è stato l'ex ...

Bayern Monaco - Niko Kovac è il nuovo allenatore : ufficiale l'arrivo in panchina dal prossimo 1 luglio : Tanti i nomi accostati alla panchina del Bayern Monaco, ma alla fine la scelta è ricaduta su Niko Kovac. Sarà il croato, infatti, il prossimo allenatore del club bavarese. Ad annunciare l'arrivo di ...

Bayern Monaco-Real Madrid : data - orario e dove vederla in Tv e streaming : La partita sarà visibile anche in streaming attraverso Premium Play per i soli abbonati e, se trasmessa in chiaro, anche su Mediaset on Demand. Champions League Bayern Monaco Bayern Monaco vs Real ...

Champions League - sorteggio/ Semifinale : sarà Roma-Liverpool! Il Real Madrid pesca il Bayern Monaco : Champions League, sorteggio Semifinale: sarà Roma-Liverpool! Il Real Madrid pesca il Bayern Monaco. La compagine giallorossa se la vedrà contro i Reds di Jurgen Klopp(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 14:49:00 GMT)

DIRETTA SORTEGGIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE/ Le semifinali : Roma - Liverpool e Bayern Monaco - Real Madrid : DIRETTA SORTEGGIO semifinali CHAMPIONS LEAGUE, info streaming video e tv: a Nyon la Roma conoscerà la sua prossima avversaria, uscirà dall'urna tra Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:20:00 GMT)

Roma-Liverpool in semifinale di Champions League. Bayern Monaco-Real Madrid l'altro big match : In semifinale sarà Roma-Liverpool. Bayern Monaco-Real Madrid l'altro big match. Olympique Marsiglia-Salisburgo e Arsenal-Atletico Madrid le due semifinali dell'Europa League 2018. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon

Stampa tedesca - Kovac sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco : Il croato Niko Kovac sarà il tecnico del Bayern Monaco la prossima stagione. E’ quanto sostiene la Stampa tedesca secondo cui l’allenatore 46enne, oggi in forze all’Eintracht Francoforte, secondo la dirigenza del club bavarese è il nome giusto per sostituire il 72enne Jupp Heynckes subentrato in corsa lo scorso ottobre al posto di Carlo Ancelotti. A quanto riporta il magazine sportivo ‘Kicker’ Kovac avrebbe già ...

Champions - il sorteggio delle semifinali : Roma - chi tra Real Madrid - Bayern Monaco e Liverpool? : Brividi Roma. Alle 13.00 dall'urna di Nyon uscirà il nome dell'avversaria dei giallorossi nella semifinale di Champions League. In corsa ecco il Real Madrid di CR7 che ha eliminato la Juve, il Bayern ...

Diretta sorteggi Champions League : per la Roma una tra Liverpool - Bayern Monaco e Real Madrid : Roma - Roma , è il grande giorno. Il sorteggio delle semifinali di Champions League è in programma oggi a Nyon , in Svizzera, e al club giallorosso toccherà una tra Liverpool, Bayern Monaco e Real ...