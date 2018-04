Real Madrid | nessuna squalifica per Sergio Ramos | ci sarà in semifinale

Real Madrid - Sergio Ramos il caso è chiuso. La Uefa : niente squalifica : niente squalifica per Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid, sceso a bordo campo negli ultimi minuti di Real-Juventus nonostante la precedente squalifica, potrà giocare la semifinale d'andata ...

Roma-Real Madrid - Semifinali Champions League : le date di andata e ritorno. Programma - orari e tv : Il sorteggio di Nyon ha riservato il Real Madrid alla Roma nelle Semifinali di Champions League 2018. L’avversario peggiore possibile, che ha eliminato la Juventus ai quarti di finale grazie al controverso calcio di rigore trasformato in pieno recupero da Cristiano Ronaldo. Contro i bi-campioni in carica servirà dunque una nuova impresa da parte dei giallorossi, già capaci di compiere un vero e proprio miracolo sportivo contro il ...

DIRETTA SORTEGGIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE/ Le semifinali : Roma - Liverpool e Bayern Monaco - Real Madrid : DIRETTA SORTEGGIO semifinali CHAMPIONS LEAGUE, info streaming video e tv: a Nyon la Roma conoscerà la sua prossima avversaria, uscirà dall'urna tra Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:20:00 GMT)

Champions - Roma con il Liverpool | Bayern con il Real Madrid : Champions, Roma con il Liverpool | Bayern con il Real Madrid Champions, Roma con il Liverpool | Bayern con il Real Madrid Continua a leggere

Roma-Liverpool in semifinale di Champions League. Bayern Monaco-Real Madrid l'altro big match : In semifinale sarà Roma-Liverpool. Bayern Monaco-Real Madrid l'altro big match. Olympique Marsiglia-Salisburgo e Arsenal-Atletico Madrid le due semifinali dell'Europa League 2018. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon

Real Madrid - nessuna sanzione per Sergio Ramos : poteva stare a bordo campo - ecco cosa dice il Regolamento. Giocherà la Semifinale di Champions League : La Uefa non aprirà alcun procedimento disciplinare nei confronti di Sergio Ramos, il difensore del Real Madrid che da squalificato nel finale della gara contro la Juve era sceso a bordo campo vicino al resto della squadra. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, il club spagnolo sarebbe già stato informato e pertanto il capitano dei Blancos potrà regolarmente giocare la Semifinale di andata. La Uefa avrebbe accettato la difesa del Real, ...

Real Madrid e Barça si rifanno il look : saranno rifatti il Bernabeu e il Camp Nou : Destino diverso per quanto riguarda l'attuale Champions League, ma progetti simili per il futuro. Il Real Madrid gioisce per la qualificazione in semifinale, il Barcellona ha invece incassato l'amara ...

“Ma da quale pianeta arrivate?”. La stampa spagnola celebra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo : “Cristiano conquista il cielo”. Il titolo di Marca allude all’immortalità ed è la perfetta descrizione del gol, e della carriera, di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, ieri, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, ha chiuso la porta ai desideri d’impresa di una Juve annichilita dalla forza e dalla personalità di un Real Madrid quasi invincibile. Tre gol e ...

LIVE Sorteggio Semifinali Champions League in DIRETTA : la Roma incrocia le dita - incubo Real Madrid : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio delle Semifinali di Champions League 2018. C’è anche una squadra italiana: si tratta della Roma, capace di eliminare il Barcellona grazie ad una rimonta entrata di diritto nella storia del calcio (3-0 dopo l’1-4 al Camp Nou). Tra le migliori quattro del Continente figurano tutte le grandi nazioni che hanno fatto la storia di questo sport: Italia, Spagna, ...

Champions - il sorteggio delle semifinali : Roma - chi tra Real Madrid - Bayern Monaco e Liverpool? : Brividi Roma. Alle 13.00 dall'urna di Nyon uscirà il nome dell'avversaria dei giallorossi nella semifinale di Champions League. In corsa ecco il Real Madrid di CR7 che ha eliminato la Juve, il Bayern ...

Ascolti tv - il record della Champions : 11 milioni per Real Madrid – Juventus : record di Ascolti per il big-match di Champions League Real Madrid – Juventus che ha sfiorato, su Canale 5, gli 11 milioni di spettatori. Leader assoluto della prima serata con 10.925.000 e il 39.11% di share è l’evento sportivo più visto dell’anno. E Mediaset segnala che con Premium Sport raggiunge 11.526.000 spettatori. Boom anche per il post partita “Speciale Champions League” con 5.095.000 spettatori totali e il ...

Michael Oliver - chi è arbitro del rosso a Buffon/ Ex fischietti su rigore Real Madrid-Juventus : “da non dare” : Michael Oliver, chi è l’arbitro di Real Madrid-Juventus: il rosso a Buffon e le polemiche. 5 ex arbitri sull'episodio, "non l'avremmo fischiato". Fischietto minacciato sui social(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:08:00 GMT)

Caso Buffon-Real Madrid : il portierone tra ‘torto’ e sentimento : ‘Un bidone dell'immondizia al posto del cuore’. Questa la colorita dichiarazione di Gianluigi Buffon dopo l’incredibile 1-3 del Bernabeu, resterà negli annali del calcio. Forse addirittura più della débacle, francamente immeritata, della Juventus, uscita di scena a causa del beffardo rigore in zona Cesarini concesso al Real Madrid dall’arbitro Michael Oliver e trasformato al duecentocinquantesimo minuto da Cristiano Ronaldo....Continua a leggere

Piazza San Carlo - arrestate otto persone : crearono il panico durante Juventus-Real Madrid : TORINO - Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della ...