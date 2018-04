Toscana | in due anni su 5000 nuovi immigrati 4500 sono nascite

Toscana - per la prima volta un bimbo potrà avere due mamme sull’atto di nascita : Se la Corte Costituzionale darà il via libera, per la prima volta, sull’atto di nascita di un bambino nato in Italia, saranno registrati i nomi di due madri. Il piccolo ha due anni ed è nato dall’unione di una donna Toscana e di sua moglie, americana, che ha sposato nel 2014 in Wisconsin (e che ha partorito il loro figlio). La coppia si era rivolta a una clinica danese per la procreazione assistita: il bimbo è stato concepito con donazione ...

Maltempo Toscana : frana nell’Aretino - isolate due abitazioni : A causa di una frana nel comune di Castelfranco Piandisco’ (Arezzo), probabilmente originata da piogge e neve, due abitazioni sono rimaste isolate. Il movimento franoso si è riversato su Casamora, una frazione che si trova nella collina sopra Piandisco’, isolando le case di via Campiano. Sul posto i vigili del fuoco (che stanno procedendo alla messa in sicurezza dell’area), il personale del comune di Castelfranco ...

Vini : bilancio positivo per Consorzio tutela di Montecucco - grande successo per i due buy wine e le anteprime di Toscana 2018 : Per i Vini della Maremma Toscana il Buy wine 2018 si è chiuso ufficialmente lunedì 12 febbraio con l’incoming di buyer al Granaio Lorenese di Alberese (GR), in replica all’edizione fiorentina di venerdì 9 e sabato 10 febbraio presso la Fortezza da Basso. I tre Consorzi di tutela uniti nella promozione internazionale del territorio – Montecucco DOC e DOCG,Morellino di Scansano e DOC Maremma, con rispettivamente 17, 23 e 36 soci presenti con ...

Blitz contro la n'drangheta tra Toscana e Calabria. Due le operazioni messe a segno : Calabria e Toscana unite dalla n'drangheta, Il riciclo dei soldi sporchi sulle rive dell'Arno- Ad assestare il duro colpo sono state due indagini coordinate dalla DDA di Firenze e di Reggio Calabria.

Caso vaccini - morti sospette. Due casi a Roma. Aperte inchieste in Toscana : Il direttore dell'Aifa non esclude il ritiro di nuovi lotti, mentre continuano ad arrivare segnalazioni di morti sospette legate alla somministrazione del vaccino Fluad. Due casi anche a Roma. Regione Lazio sospende il farmaco