Meteo | forte maltempo sull’Italia | le zone più colpite Sulle Alpi neve abbondante

Previsioni Meteo - persiste la lunga “sciroccata” di Aprile : forte maltempo al Nord - tanta neve sulle Alpi ma la prossima settimana cambia tutto : Previsioni Meteo – Soffia ininterrottamente lo scirocco sull’Italia: è la lunga “sciroccata” di questo mese di Aprile, caratterizzato da temperature superiori alle medie del periodo sin dall’inizio del mese, ma anche da forte maltempo sulle Regioni del Nord e del Centro. Nella giornata di Mercoledì 11 Aprile abbiamo avuto ben +24°C a Napoli, Palermo, Salerno, Caserta e Benevento, +23°C a Catania, Trapani e Guidonia, ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica che sta determinando una fase di maltempo sul Nord ovest del nostro Paese, tenderà nel corso delle prossime ore ad estendersi al resto del settentrione interessando, da domani, anche le regioni centrali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo - due giorni di forte maltempo al Nord : rischio nubifragi e neve abbondante : maltempo soprattutto al Nord-Ovest, bagnato da piogge insistenti e a tratti intense, con abbondanti nevicate sulle zone alpine. Prevalenza di tempo bello al Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : forte maltempo al Nord - venti intensi anche al Sud : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica in arrivo sul nostro Paese determinerà, da questa sera, una fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni diffuse specie su Valle D’Aosta, rilievi del Piemonte e Lombardia. La perturbazione determinerà anche una forte ventilazione sulle regioni meridionali, con venti di burrasca sud-orientali su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni ...

Meteo : forte maltempo al Centro-Nord - torna anche la neve sull’Italia : Una seconda perturbazione atlantica farà peggiorare nelle prossime ore il tempo su molte regioni. Entro la serata di giovedì le piogge avranno abbandonato l'Italia, preannunciando un generale miglioramento del tempo nel weekend.Continua a leggere

Allerta Meteo - torna lo scirocco : forte maltempo al Nord - caldo al Centro/Sud – MAPPE e DETTAGLI : 1/22 ...

Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta : burrasca di forte vento da Ovest - temperature in picchiata per qualche ora : Previsioni Meteo Pasqua – Imperversa il maltempo in molte zone d’Italia nella notte di Pasqua, con temperature in calo e forti venti occidentali. Tra le zone più colpite del maltempo c’è l’Italia centrale, in modo particolare le zone interne dell’Abruzzo con L’Aquila dove diluvia con +3°C. In città sono caduti 40mm di pioggia, molto di più nei dintorni con addirittura 80mm a Scoppito. forte pioggia anche a ...

Allerta Meteo Pasqua - avviso della protezione civile : forte vento e instabilità al Centro/Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’ampia saccatura di origine atlantica che sta interessando con diffuso maltempo il Centro-nord dell’Italia, nel corso delle prossime ore si estenderà anche alle regioni meridionali, in particolar modo a quelle tirreniche peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo Italia - Vigilia di Pasqua tra il caldo anomalo del Sud e il forte maltempo in arrivo da Ovest [LIVE] : Allerta Meteo – Italia divisa in due nella Vigilia di Pasqua, con caldo anomalo al Sud e soprattutto in Calabria dove abbiamo +29°C a Torano Castello, +28°C a Luzzi, +26°C a Cosenza, Bisignano e Cerzeto, +25°C a Tropea, Rosarno, Rizziconi e Augusta, +24°C a Foggia, +23°C a Siracusa e Paola, +22°C a Barletta, Lamezia Terme, Noto e Amantea, +21°C a Bari, Reggio Calabria, Lecce, Brindisi e Termoli, +20°C a Pescara, Crotone e Vibo Valentia. Le ...

Allerta Meteo della protezione civile per il forte maltempo in arrivo : tutti i dettagli fino a Pasqua : Allerta Meteo – Una profonda saccatura, estesa dal nord Europa fino al Mediterraneo occidentale, apporterà una fase di maltempo su gran parte dell’Italia. Le precipitazioni interesseranno dapprima il nord, per estendersi domani al centro-sud. La perturbazione determinerà anche forti venti nei bassi strati, in particolare al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo Pasqua - forte maltempo in arrivo prima di Domenica ma poi migliora : tutti i DETTAGLI e le INFO UTILI : 1/23 ...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali in arrivo - vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo per criticità idrogeologica per precipitazioni sparse che in alcune zone potrebbero essere anche intense: l’avviso è valido dalle 12 di domani fino alle 12 di domenica. I venti saranno localmente forti, soffieranno dai quadranti occidentali con possibili raffiche, e il mare si presenterà agitato. Il quadro Meteo permarrà fino alle 12 della domenica di Pasqua ...

Previsioni Meteo Pasqua - clima primaverile : temperature in forte aumento - ma attenzione al maltempo in agguato : 1/18 ...

Previsioni Meteo - forte maltempo nel weekend di Pasqua sull’Italia : tempesta atlantica in arrivo : 1/14 ...