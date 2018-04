Netflix non andrà a Cannes. Sarandos 'Non ha senso andare fuori concorso' - Cinema - Spettacoli : La battaglia tra Netflix e il festival di Cannes si chiude così. Ted Sarandos ha annunciato, in esclusiva a Variety , che i film della piattaforma non andranno al festival fuori concorso. 'Non ci ...

Perché Cannes e Netflix non vanno d’accordo : Il più importante festival di cinema al mondo non vuole i film di Netflix in concorso; Netflix, per ripicca, potrebbe non portarli nemmeno fuori concorso The post Perché Cannes e Netflix non vanno d’accordo appeared first on Il Post.

Ci sarà La Casa di Carta 3 su Netflix dopo il finale chiuso della seconda parte? Il creatore Alex Pina : “Non so cosa accadrà” : Un finale surreale ma a suo modo perfetto ha chiuso il cerchio della raPina del secolo, spegnendo le speranze di vedere La Casa di Carta 3 prossimamente su Netflix nonostante l'enorme successo mondiale della serie. I 9 nuovi episodi de La Casa di Carta 2, seconda parte dell'unica stagione della serie di Antena3, sono arrivati su Netflix venerdì 6 aprile, attesissimi in mezzo mondo dopo che il titolo è diventato virale grazie alla ...

Perché Spotify non potrà mai diventare il Netflix della musica : ... è definitivamente sdoganato come modello imprenditoriale innovativo anche se in un'economia tuttora fragile. Il mercato discografico del 2017, che supera i 16 milioni di dollari, non arriva oggi al ...

Rivoluzione Netflix - SkyGo e non solo : servizi visibili all’estero come in Italia - le novità dal 1 aprile : Una graditissima novità è in arrivo per gli abbonati Netflix, SkyGo, Amazon Prime Video, Premium e di tanti altri servizi on demand e in streaming in abbonamento: tutti i clienti di queste piattaforme potranno ben presto beneficiare della visione di tutti i contenuti in Europa come in Italia, senza alcuna limitazione o particolare prerequisito se non quello di avere a disposizione una connessione internet naturalmente. Lo spirito comunitario ...

Steven Spielberg contro Netflix : 'I suoi film non dovrebbero andare agli Oscar' : Il film non ha ricevuto alcuna statuetta, ma vanta ben quattro nomination ai più ambiti premi cinematografici al mondo. Mica uno scherzo. Ed è proprio uno dei mostri sacri di Hollywood a schierarsi ...

Netflix non potrà più competere al Festival di Cannes : Per garantire una finestra di visibilità a tutti, i film che esordiscono in streaming potranno comunque essere proiettati durante il Festival, senza però entrare in gara. In testata: Bong Joon-ho, ...

I film Netflix non saranno al Festival di Cannes : ecco perché : Theirry Fremaux spiega come mai i film prodotti dal colosso dello streaming online non concorreranno alla Palma d'Oro

