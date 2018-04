Sampdoria-Genoa 0-0 | le pagelle di CalcioWeb

calcioweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018)0-0, ledi– Si è concluso l’anticipo serale valido per la 31^ giornata del campionato di Serie A, in campoche si sono affrontate in un derby che non ha regalato grande spettacolo. Le premesse erano buone, coreografie mozzafiato all’ingresso delle squadre in campo, poi tanta intensità ma poche occasioni da gol. Finisce con uno scialbo 0-0 che accontenta di più la squadra di Ballardini, da segnalare un gol annullato all’attaccante Pandev. Alla fine hanno avuto la meglio le difese, ottima prestazione dei centrali blucerchiati, così come quelli del, spenti gli attaccanti, soprattutto Quagliarella che probabilmente aveva abituato troppo bene. Finisce a reti involate,a quota 35,a 48.0-0, ledi(4-3-1-2): Viviano voto 6: quando chiamato in causa ...