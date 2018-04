Musica | ecco ' Barracuda' | il nuovo dei BoomdaBash | inno alla lotta contro il bullismo

Il basket e la Musica : ecco le passioni di Fabrizio | Video : Il basket e la musica: ecco le passioni di Fabrizio | Video Il basket e la musica: ecco le passioni di Fabrizio | Video Continua a leggere

Il soffio Musicale di Carlot-ta - ecco 'Murmure' il suo nuovo disco : Un viaggio tra le infinite possibilità sonore di uno strumento analogico, antico e imponente. Un colpo di fulmine. Una sfida. E' Murmure , il nuovo album della cantautrice e pianista Carlot-ta, ...

Baustelle - ecco L amore e la violenza vol. 2 'Dopo la guerra - l amore - ma senza salvezza' - Musica - Spettacoli : I Baustelle fanno l'amore, non fanno , più, la guerra. E a sorpresa sfornano L'amore e la violenza vol. 2 , prosecuzione ideale di L'amore e la violenza , uscito lo scorso anno. Ma qualcosa in più di ...

Sanremo Young : chi ha vinto il festival ‘mini’. Dodici giovani talenti in gara e tanta Musica per il festival condotto da Antonella Clerici : ecco chi si è portato a casa l’ambito premi : Una bellissima finale quella di ”Sanremo Young”, il festival in versione ‘mini’ che ha visto salire sul palco 12 giovanissimi talenti della musica italiana. Una serata ricca di esibizioni e di ospiti. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la siciliana Elena Manuele. La quindicenne frequenta il secondo anno del liceo linguistico. Altra grande passione che affianca il canto è il ballo: Elena inizia a studiare ...

'Fatti di Musica' in Calabria : ecco gli ospiti della 32esima edizione [FOTO] : ... trentaduesima edizione del prestigioso Festival del live d'autore nazionale e internazionale ideato e diretto da Ruggero Pegna , che presenta ogni anno in Calabria alcuni dei più attesi spettacoli ...

Domenica In - Musica italiana al posto di Benedetta Parodi : ecco il retroscena : La notizia dell'addio di Benedetta Parodi da Domenica In a stagione in corso non è stata ancora confermata ufficialmente, ma è praticamente certa. Come ha rivelato Il Corriere della Sera, nella ...

Il fenomeno Musicale Andrea Sannino : "Ecco il mio Made in Naples" : Roma, , askanews, - E' il nuovo fenomeno artistico del panorama musicale italiano. Con il suo singolo "Abbracciame" cavalca da mesi i vertici delle classifiche e delle chart list conquistando i cuori ...

“Eccoci qua. Che ne dite?”. Fiorella Mannoia esce allo scoperto con lui. 26 anni più giovane - una carriera nel mondo Musicale - il loro selfie fa il boom di like. Ecco chi è il misterioso moretto al suo fianco : Dopo mesi di chiacchiere Ecco che finalmente Fiorella Mannoia ha deciso di uscire allo scoperto. La rossa cantante che, a dispetto degli anni che passano continua a scaricare quintali di adrenalina nei sui fan, ha presentato ufficialmente il suo fidanzato con un post su Instagram scattato da New York. Una didascalia semplice: “Saluti da NY” e una valanga di like, più di 50mila a sottolineare il grande affetto del pubblico verso la ...

La finale del Festival Show 2018 cambia location : ecco dove si terrà l’evento Musicale dell’estate : Dopo quattro anni nella storica location dell'Arena di Verona, la finale del Festival Show 2018 cambia palco! Non sarà più la suggestiva cornice veronese ad ospitare la finale del Festival musicale itinerante dell'estate, organizzata dalle Radio Birikina e Bellla e Monella. Sul palco del Festival estivo, tutti i successi e i tormentoni dell'anno, per aggiudicarsi il titolo di super hit dell'estate. Da quattro anni a questa parte, la ...

Ricordate Amedeo Minghi? Ecco che fine ha fatto il ‘trottolino amoroso’. Dopo una carriera dedicata alla Musica cosa è costretto a fare per ‘campare’ : Quando nasce a Roma, nel 1947, nessuno immagina che quel bambino biondo diventerà uno dei cantanti e più ammirati d’Italia. Amedeo Minghi dimostra fin da giovanissimo la sua predisposizione per la musica. Comincia il suo percorso artistico alla fine degli Anni ’60, Dopo aver superato il provino e firmato il contratto con la Dischi Ricordi, Minghi debutta con un 45 giri: alla fine (1966); come accade in quegli anni, si tratta di una cover ...

Musica - teatro e cultura : ecco gli eventi da non perdere : Numerosi gli spettacoli teatrali: a Cavallino andrà in scena ' Eva non è ancora nata'; ' Una nessuna centomila' è lo spettacolo proposto a Muro Leccese. Tra gli eventi culturali segnaliamo la ...

Ecco Roma 2018 - una città per cantare : i nuovi protagonisti della scena Musicale capitolina : Non è vero che il mondo finisce sul grande raccordo anulare, come cantava Guzzanti versione Venditti, ma è vero che c'è una leva capitolina solo in parte rappresentata all'Ariston, dove ha avuto i suoi vincitori: dal ...

“Claudio - ecco cosa voglio dirti”. Sanremo - la commovente lettera prima dell’inizio della finale. Il superbig della Musica e della cultura italiana ho voluto dirlo a tutti - così… : Pochi minuti prima dell’inizio della finalissima di Sanremo è arrivata a Claudio Baglioni una lettera davvero inaspettata: “Ciao Claudio! Finalmente un FESTIVAL! Complimenti! I cantanti possono, come un tempo, ritornare a non essere più i valletti dei grandi ospiti. Un’impresa non facile che solo a un ‘Passerotto’ come te poteva riuscire!”. Firmato Adriano Celentano. Che complimenti a Claudio Baglioni per il ...