' Senza ospedale città senza identità' | striscioni di protesta al porto di Capri

“Non è possibile”. Italia - choc all’ospedale. La ‘scoperta’ dei medici lascia Senza parole : ”Sembra un miracolo” : Un fatto raro, rarissimo, che ha fatto gridare al miracolo è accaduto a Savona. La notizia è stata data nei giorni scorsi dal quotidiano ligure ”Il Secolo XIX” – è stata pubblicata nella sezione della provincia savonese – per poi essere ripresa dai maggiori giornali nazionali. Quattro pazienti ospiti della stessa struttura sanitaria si sono risvegliati dal coma profondo nel giro di pochi mesi: è nel Centro Vada ...

“Aiuto - non respirano!”. La mamma va a svegliarli ma quando si affaccia sulla culla resta sconvolta. La corsa in ospedale ma due dei tre gemellini di 5 mesi sono morti. Uno strazio Senza fine e un motivo assurdo : Tre gemellini venuti al mondo e avevano reso quel giorno il più bello della vita dei loro giovani genitori. Certo, l’idea di crescere tre bebè metterebbe in agitazioni chiunque, ma Sarah di 29 anni e il marito da quando avevano saputo che nel pancione stavano crescendo tre bimbi, dopo un primo momento di stupore, erano felicissimi. La gravidanza ha avuto il normale andamento che c’era da aspettarsi, qualche minima complicazione, ma tutto ...

“Questa è mia figlia!?”. Video struggente. Al settimo cielo per l’arrivo della loro prima figlia vanno in ospedale - ma quello che li attende è pazzesco. Il padre filma la nascita : la reazione della bambina lascia tutti Senza parole : Pochi istanti dopo essere venuta alla luce, la piccola Agata Ribeiro Coelho, nata a Santa Monica, in Brasile, con parto cesareo, è stata ‘presentata’ alla sua mamma. Un momento che ogni genitore aspetta con ansia. Dopo tutti quei mesi ad attendere l’arrivo del proprio bebè, l’emozione cresce ed è insiegabile quello che si prova. Coelho de Souza è una giovane donna brasiliana di 24 anni che mai nella vita si sarebbe aspettata una cosa del ...

Antonietta Gargiulo lascia l'ospedale dopo la strage di Latina : per la prima volta Senza le figlie : Ha lasciato l'osepdale Antonietta Gargiulo, la donna ferita il 28 febbraio dal marito che poi ha ucciso le figlie e si è tolto la vita, a Cisterna di Latina. Questa mattina i medici del...

“Ottima questa torta!”. Ma quello che c’era dentro li manda all’ospedale. Una vicenda choc tutta italiana : mangiano il dolce preparato da loro figlio e finiscono al pronto soccorso - quello che scoprono i medici li lascia Senza parole : Non è proprio una cosa che capita tutti i giorni quella che è capitata nei pressi di Udine. Tutto inizia dopo un ricovero quantomeno sospetto di due signori, marito e moglie. Una sorta di intossicazione, o almeno è quello che sembra ma i sintomi sono curiosi così si comincia ad indagare. quello che si scoprirà poco dopo e che deve essere ancora confermato con certezza, è che il responsabile è il figlio dei due coniugi. Eh sì, perché i due ...

“Gliel’ha infilata nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel dramma assoluto. L’uomo ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato tutti Senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

Tragedia nello spettacolo : auto investe la nota attrice. Morta la figlia di 4 anni. Ora - incinta - è in ospedale. La notizia atroce ha sconvolto chiunque. Un dramma Senza pari : Tragedia nel mondo dello spettacolo. Ecco la classica storia che non vi vorremmo mai raccontare. Ma siccome la vita è crudele, succedono anche cose come questa. Una storia straziante: lei, incinta e felice, stava attraversando la strada insieme alla sua bambina di quattro anni Abigail che era sul passeggino. Ma un’auto non si è fermata al semaforo rosso e l’ha travolta. Protagonista di questo agghiacciante incidente l’attrice Ruthie Ann Miles, ...

Napoli - l'ospedale San Paolo resta Senza anestesisti : sospesi operazioni chirurgiche e interventi programmati : Stop a operazioni chirurgiche ed interventi programmati per i pazienti dell' ospedale San Paolo. Da questa mattina, nel presidio di Fuorigrotta, sono state sospese le attività di day surgery, day ...

DeSenzano - incendio alla discoteca Art/ Ultime notizie Brescia : 17 intossicati - 70 ricoverati in ospedale : Desenzano, incendio alla discoteca Disco Art: Ultime notizie Brescia, rogo esterno e fumo all'interno del locale. 17 intossicati, 700 evacuati in fuga e ricerche sulle cause(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:05:00 GMT)

Deceduta in ospedale CoSenza - indagine : ANSA, - Cosenza, 22 FEB - La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un fascicolo sulla morte di una donna, Rachele Funaro, di 69 anni, Deceduta ieri nell'ospedale di Cosenza. La decisione della ...

Bolzano - blitz di Casapound in ospedale contro i Senzatetto : “Qui solo pazienti”. E il candidato di Fdi alla Camera esulta : In fila per due come un plotone, sopra le giacche una casacca rossa con il simbolo della tartaruga frecciata: una ventina di militanti di Casapound lunedì sera hanno fatto irruzione nell’ospedale di Bolzano per protestare contro i senzatetto che nelle notte invernali si riparano dal freddo dormendo nelle sale del pronto soccorso. Gli autoproclamati tutori dell’ordine hanno attaccato i loro volantini ai muri e ai lettini, testimoniando il tutto ...