Miami Open | Federer sconfitto al secondo turno

Tennis - Miami Open : esordio ok per Del Potro e Dimitrov - Wozniacki ko : TORINO - esordio sofferto per Juan Martin del Potro al Miami Open , secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in svolgimento sui campi in cemento di Key ...

Miami Open 2018 - Paire elimina Djokovic : serbo battuto in due set : Programmazione e guida tv Questa la programmazione dell'Open di Miami, in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport 2 QUARTA GIORNATA dalle 16 di sabato 24 alle 4 di domenica 25 marzo ...

Miami Open - Djokovic sconfitto al 2° turno da Paire : Il croato, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, batte il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 81 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 32 minuti.

Miami Open - la Svitolina supera la Osaka e accede al 3° tunro : Elina Svitolina si è qualificata al terzo turno del torneo Wta di Miami , cemento, montepremi 8.648.508 dollari, . L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, ha sconfitto la giapponese Naomi Osaka, numero 22 del ranking Wta e recente vincitrice a Indian Wells, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 22 minuti.

Miami Open - subito eliminato Fabbiano : Miami , STATI UNITI, - Esordio amaro per Thomas Fabbiano al 'Miami open', secondo Atp Masters 1000 del 2018, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari, in corso sui campi in cemento di Key Biscayne,...