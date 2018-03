L' allarme Roma | caccia a un tunisino ' C' è il rischio di attentati'

Senza un vivaio la pallacanestro femminile romana crolla. Il grido d’allarme per un tessuto sociale in smembramento : Pubblichiamo una lettera della nostra lettrice Fedora Quattrocchi*. Un grido d’allarme che non deve passare inosservato. La sera di quasi tutti i giorni della settimana le giovani della società di pallacanestro femminile “San Raffaele” con allenatore il mitico Amedeo D’Antoni si allenavano negli anni ’90, per il campionato prima di Serie B poi di A2 a Corviale o a via del Trullo. Questo avveniva in un tessuto sociale e agonistico – ...

Roma - allarme voragini : due auto vengono inghiottite dall'asfalto - Video : In un Video postato su ' Cronaca Vera ' è possibile vedere l'esatto momento in cui il manto stradale frana letteralmente inghiottendo due auto parcheggiate, una Fiat Panda e una Alfa Romeo . Il ...

Roma - allarme piena per il Tevere. Protezione civile chiude accessi al fiume e banchine : Il provvedimento per prevenire i danni di una eventuale inondazione. Il fiume ha raggiunto i dieci metri, superato questo livello scatta la "piena ordinaria"

allarme fuga di gas in asilo a Roma : La scuola dell’infanzia paritaria Monte Massiccio, a Roma, è stata evacuata in via precauzionale per una probabile fuga di gas. Sul posto, in via Conti, sono intervenuti i vigili del fuoco. Le due squadre del comando di Roma sono al lavoro con il supporto del nucleo Nbcr per il controllo della struttura e della caldaia. L'articolo Allarme fuga di gas in asilo a Roma sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo - ecco l’avviso della protezione civile : allarme “Arancione” per Toscana ed Emilia Romagna [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, presente sul Mediterraneo occidentale, sta innescando una risalita di correnti caldo-umide verso la nostra Penisola. Il nuovo impulso perturbato determinerà, nella giornata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, ed una intensificazione della ventilazione, dapprima sulle regioni settentrionali, in estensione a parte del centro. Sulla ...

Buche a Roma - scatta l'allarme : «Pronti a chiudere alcune strade». Ma Raggi smentisce i tecnici : «No - non c'è emergenza» : «Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata...

Roma - allarme buche : c'è "piano Marshall" : 19.55 E' emergenza nella Capitale per la situazione delle strade. Sospensioni saltate e dei pneumatici forati. Il manto stradale, privo di manutenzione da tempo, si inizia a spaccare. Veri e propri crateri, trappole fatali per le due ruote. Il meteo prevede piogge a Roma e la Protezione Civile lancia l'allarme E mentre sui social si ironizza con la dedica di un contest alla situazione, e il Divino Otelma lancia un "rito propiziatorio" contro ...

allarme Morbillo - epidemia in corso in Romania e Italia : un morto ogni 80 casi - troppi non vaccinati : Nel 2017 in Europa il Morbillo ha ucciso 30 persone e ne ha colpite 14.451, circa il 400% in più rispetto all’anno precedente, quando furono registrati 4.643 casi. I Paesi dove l’epidemia si è manifestata più violentemente sono stati Romania (5560) e Italia (5004). A sostegno dei dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sui crescenti casi di Morbillo in Italia, ecco la riflessione degli specialisti infettivologi ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : arriva la pioggia - scatta l’allarme frane : “Per la giornata di lunedì 5 marzo sono previste piogge sul settore centro orientale con quantitativi medi areali complessivi compresi tra 15-25 mm. Possibilità su tutto il territorio di deboli e sporadiche precipitazioni, nevose sopra i 1000-1300 m. Per la giornata di martedì 6 marzo i fenomeni di precipitazione sono previsti in forma residua, con sporadiche precipitazioni nevose sopra i 1000-1300 m. Le piogge potranno determinare un ...

A Milano e Roma è allarme per le code ai seggi. Le amministrazioni comunali : "Andate a votare il prima possibile" : "Si suggerisce di recarsi ai seggi prima possibile e comunque almeno un'ora prima della loro chiusura". Sono le 15.28 quando il Campidoglio dirama una nota per cercare di contenere il caos che si è creato in alcuni seggi della Capitale, dove si registrano lunghe file di cittadini in coda per votare.La nota del Campidoglio"Le code registrate in queste ore, anche in altre città italiane, sono dovute in gran parte alle nuove ...

Roma - allarme sulla metro A : polizia alla stazione Spagna : allarme sulla metro A. 'Rete metroferroviaria/#metroA servizio interrotto tratta Ottaviano Termini , intervento Forze dell'Ordine stazione Spagna, '. Così Infoatac su Twitter.