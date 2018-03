Roma - Camere con vista degrado : slalom tra buche e abusivi : Sta per iniziare la Terza Repubblica? In via del Tritone, a un tiro di schioppo da Palazzo Chigi, c?è una buca- cratere «che sta qui dal Governo Giolitti», scherza un...

Elezioni Presidenti Camere : Lega e Forza Italia<br>si spaccano su Romani e Bernini : La coalizione di Centrodestra vincitrice delle Elezioni del 4 marzo sembra già spaccata alla prima difficoltà che si è trovata ad affrontare, ossia l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato. La lotta è soprattutto per Palazzo Madama, perché, come da accordi con il primo partito italiano, il Movimento 5 Stelle, a Luigi Di Maio e i suoi spetta fare il nome per Montecitorio, mentre la seconda carica dello Stato sarebbe garantita a un ...

Camere - niente intesa sui presidenti : voti in bianco. FI insiste su Romani al Senato. Ma Salvini : «Votiamo Bernini» : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - da oggi si vota. Il M5S boccia Romani : rebus sulle presidenze : L’azzeramento è totale. Nel senso che tutto quanto era stato messo in piedi tra Cinquestelle e Lega è crollato a causa di Berlusconi, e ne restano solo macerie fumanti. Col risultato che le votazioni per le presidenze delle Camere inizieranno stamane senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. Lo scenario politicamente più dramma...

Camere - sulle presidenze sfumano gli accordi : Forza Italia insiste con Romani al Senato - M5s rifiuta di incontrare Berlusconi : Una girandola di vertici culminata con la riunione di tutti i capigruppo non basta a evitare, fino a tarda sera, l'evaporazione di ogni accordo sulle presidenze delle Camere. Troppi i nodi alla...

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Berlusconi : 'Di Maio deve parlare anche con me' : ' Di Maio deve parlare anche con me... '. Silvio Berlusconi ne fa una questione di principio, di metodo, ma anche di orgoglio e legittimazione politica. Durante il vertice di questa mattina a palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni il Cav, raccontano fonti azzurre, avrebbe ribadito che la trattativa per il rinnovo delle ...

Camere - stop M5s a Romani : si riparte : Quella intesa di massima tra i due vincitori delle elezioni che sembrava quasi fatta si è impantanata sui nomi. Ora le cose si complicano

